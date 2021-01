El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña , consideró que las Elecciones Generales del 2021 , a realizarse el 11 de abril, deberían postergarse hasta julio de este año ante los incrementos de los contagios y fallecidos en el contexto de la segunda ola del COVID-19 . El infectólogo sostuvo que actualmente los hospitales de todo el país están colapsados y la aglomeración que se pueden presentar en los locales de votación podrían traer consecuencias fatales.

En diálogo con el noticiero 24 Horas, Maguiña señaló que sería “imprudente” desarrollar unos comicios en el contexto de que los hospitales ya no tienen capacidad para atender a los pacientes con COVID-19.

Además, remarcó que una ola del COVID no dura cuatro ni ocho semanas, pues aseguró que la primera ola duró en el Perú cerca de cinco meses y fue la etapa en la que se llegaron a picos extremos de contagios y víctimas mortales, situación que ya se están notando actualmente.

“Si esta tendencia crece, tal como (el matemático) Marco Loret de Mola lo dijo claramente, sería inviable realizar unas elecciones en pleno incremento del brote. Las olas no duran cuatro ni ocho semanas. La primera ola duró casi cinco meses, exactamente coincide con las elecciones y creo que no habría ningún protocolo cuando ya los hospitales hoy colapsan, el Seguro (Social) no alcanza, el Minsa no alcanza y las regiones están colapsadas”, indicó Maguiña.

“La vida no tiene precio, la economía se puede recuperar y las consecuencias pueden ser fatales, hoy se están haciendo grandes esfuerzos para combatir el virus”, agregó.

No obstante, Maguiña aclaró que las Elecciones Generales 2021 deberían desarrollarse en julio y que el cambio de gobierno sería en ese mismo mes.

Ciro Maguiña fue dado de alta hace unos días tras ser internado en el hospital Edgardo Rebagliati, a fines de diciembre, por tener COVID-19.