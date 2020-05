El coronavirus es un peligro mortal y parece que llegó al país para quedarse. Ya viene provocando la muerte de más de dos mil peruanos. Por tal motivo, Trome conversó con el destacado doctor Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú.

Doctor Maguiña, ¿por qué la cifra de contagiados aumenta y no se logra aplanar la curva?

Estamos en pleno brote, eso es lo lógico. Lo que está pasando es que el incremento de contagiados se debe a que la cuarentena ha funcionado más o menos en un 70% y las medidas de contención han funcionado en un 30%, por eso tienen que aplicarse más medidas de cuarentena focalizadas en diez u once distritos de Lima, incluido el Callao.

Estuvo dentro del Comité de Expertos, ¿ha fracasado la estrategia del gobierno para detener la pandemia?

Yo estuve en el comité, pero salí por el tema de que el ministro usó unas frases desafortunadas, que afectaron a la orden médica por un tema que se morían médicos y pedíamos auxilio. Entonces él dijo que ‘todos tienen derecho’ y por eso yo pedí públicamente que se diculpe y espero que lo haga. Si lo hace, se retoma.

¿Su renuncia se debe al maltrato a los médicos o hay otras cosas que tiene por contar?

Fundamentalmente fue por esas palabras desafortunadas. Hay siempre problemas en los comités, no voy a hablar de problemas no técnicos. Voy a hablar como técnico y científico. Nosotros opinamos y el Estado define si aplica tal o cual medida.

El presidente Vizcarra dijo que habíamos llegado al tope de los contagiados y va a empezar el descenso lentamente, ¿es verdad?

Creo que esa información es la que le han hecho llegar al presidente. Mi impresión es que todavía. El hecho es que hay incremento de casos, muertos, lugares colapsados. Ahora, si fuera cierto, esos son algunos indicadores, pero la realidad que estamos viendo en hospitales de todo el Perú no lo contradice, sino que señala que si estamos en la meseta, esa meseta va a durar semanas.

CRISIS SANITARIA

¿Por qué hay esta explosión de contagios en el Perú? ¿A qué factores se debe?

La razón es porque este es un país en una crisis sanitaria de hace más de 40 años, donde los hospitales antes del coronavirus ya en muchos lugares estaban en condiciones deplorables y lo de Loreto no es casualidad, hay bajos sueldos, equipos, también enfermedades como dengue, malaria.

¿Cuál es la autocrítica que haría al respecto? ¿En qué hemos fallado?

Fallamos en que todavía no se han hecho las medidas de control comunitario y creo que esto es bien importante. Cajamarca ha demostrado que con control comunitario tiene poco Covid, poco grave. Es un ejemplo de que esa medida de cuarentena focalizada en los once distritos de Lima se puede aplicar. Hemos fallado en el control de mercados y en respuestas más rápidas para las zonas que han colapsado.

Algunos analistas e incluso infectólogos aseguran que las cifras que da el gobierno no son exactas, que los casos son mayores. ¿Qué tiene que decir?

Siempre hay un subregistro. Creo que en las primeras semanas había un subregistro que no era real, ya con las pruebas rápidas y con todo lo que se tiene hay una mejor data. No total, pero por lo menos ahora la data es mucho más real de lo que era hace tres semanas.

¿Víctor Zamora es el ministro adecuado para estos tiempos de pandemia?

La historia lo juzgará.

CUARENTENA

Mucha gente ya no respeta la cuarentena y hay muchos que piden cambiar la estrategia. ¿Qué debemos hacer?

La cuarentena, hay que decirlo: ¿ha tenido un impacto? Sí. No puedo negar que con todos sus defectos en un país pobre, con crisis sanitaria e informal, ha tenido impacto. Lo que tenemos que hacer es estrategias regionales, focalizadas, con inteligencia en cada lugar con un enfoque integral más que hospitalario. Lo que hemos fallado es en el enfoque hospitalario, camas, UCI. No es lo mismo la estrategia en Loreto, en Lima o en San Isidro.

¿En qué fase estamos de la enfermedad? ¿Cómo se produce la mayoría de contagios en este momento?

Ahora estamos en la fase comunitaria. Se disemina en muchos lugares, pero no hemos llegado a la fase 4 en la que toda la ciudad está contaminada, como pasa en Loreto.

Entonces, ¿el gobierno debería tener maneras diferentes de combatir el Covid en Lima, Piura y Loreto, por ejemplo?

Por ejemplo, en Lima que es el 80% de la población es distinto. Acá tenemos el Metropolitano que no lo tienen muchos lugares. Ahí es un foco potencial para el mantenimiento de las enfermedades, para que mejoremos los indicadores. Eso puede ser peligroso. El tema del Metropolitano, las combis, que son otro foco importante. Si quieren hacer circular los buses que pongan un militar en cada bus…

¿Por qué?

Eso va a permitir, poniendo militares, que la gente ya no vaya a trompearse, a meterse entre ellos. Yo creo que en esta etapa que salgan las combis, sentados pero con militares sería una sugerencia que hago al Estado.

ALÉJENSE METRO Y MEDIO Y USEN MÁSCARAS

¿De qué manera nos protegemos de una persona que tiene el virus y es asintomática?

Obviamente lo primero es alejarse metro y medio. Usar unas máscaras, especialmente las quirúrgicas, y además de eso llevar nuestro gel. No usemos guantes porque no es una garantía. Y tratar de usar menos las manos…

¿Esta pandemia nos agarró a todos con los brazos abajo?

¡En el mundo! La pandemia ha sido una cosa totalmente no planificada, no prevista y es una cosa que ha ido cambiando con muchos conceptos y eso es lo novedoso, y ha avanzado tan rápido que no ha habido tiempo de prepararse en muchos lugares.

Como médico, ¿cuál es la lección que saca de lo que estamos viviendo?

La lección más importante es que tenemos que hacer la gran revolución en salud. Hoy la salud pública ha demostrado en el mundo, no solamente en Perú, que es la prioridad a todo… El Estado tiene que invertir en una salud justa, democrática. El presidente va a tener que hacer eso y el Colegio Médico ya lo va a iniciar.

Usted ha llegado a tener contacto con el presidente. ¿Cómo lo ve en este momento de crisis? ¿Escucha la opinión de los expertos?

El presidente ha tenido buenos gestos. En medio de un país en crisis, el que adelantó la cuarentena, el que dio refugios en la Villa Deportiva, el esfuerzo económico para dotar de camas, hospitales. Eso creo que es importante como logro y además recibió sugerencias del Colegio Médico, muchas de las que ha aplicado. Lo que le ha faltado ya es un tema de planificación, mucho mejor con un comando, digamos con un solo mensaje, que creo que en eso ha fallado.

Cuando renunció en las redes sociales lo atacaron fuertemente. ¿Cree que esos ataques fueron dirigidos?

Sí, ha sido gente que no acepta las críticas constructivas. Yo soy científico, docente, tengo una experiencia de años trabajando y mis reconocimientos por los alumnos, los médicos, la sociedad, por los aportes que he hecho a muchas enfermedades. Yo no aparezco ahorita por ningún cargo, ni por estar queriendo molestar a nadie. Mi objetivo ha sido defender la vida, la salud y la verdad. He sido vocero del Colegio Médico, hemos dicho siempre la verdad y eso ha molestado a mucha gente del gobierno, y creo que con una ‘guerra sucia’ no se derrota al coronavirus.

¿Se sintió tocado cuando el presidente mencionó a esos ‘doctores del pesimismo’?

El presidente nos ha felicitado tres veces. Incluso, mencionó una vez mi nombre, entonces creo que él ha sido primero mal informado. Está tan mal informado que en su discurso dijo que ellos han traído a los médicos de Iquitos y se olvidó que el Colegio Médico es el primero que trajo por aviones, por avionetas, por 400 mil soles. Él lo dijo en general. No sé a quién ha mencionado, pero mi verdad es clara y transparente.

¿El presidente está rodeado de un buen equipo para esta coyuntura? ¿Qué opinión tiene de Pilar Mazzetti?

Dentro del equipo hay gente buena. Una de ellas es Pilar Mazeti que tiene liderazgo, pero yo creo que es un error que tienen que superarlo en estas semanas y es que convoquen a los epidemiólogos de campo.

¿Se reafirmaría en que los médicos están siendo maltratados y enviados a trabajar sin protección?

Las condiciones de trabajo de los médicos en general, de tipo laboral, a muchos no les pagaban sus sueldos en pleno brote. Reconozco que el gobierno nos escuchó en el tema laboral, pero el tema que sí ha sido lamentable, especialmente hoy en Loreto, son los equipos que se les han dado, han sido malos y por eso hay más de 180 médicos contagiados. Especialmente en Loreto es donde realmente ha habido mal manejo de los equipos de protección y en otros hospitales de Lima también, pero el gran fracaso ha sido en Loreto. ¿Dónde están los infectados y muertos? En Loreto.

¿Puede darle un mensaje de esperanza a la población?

Yo siempre soy proactivo, por algo estoy en Perú. Hicimos investigación y docencia. El Perú le dio una lección al mundo en el año 1991 con el cólera, en un país con Sendero, con pobreza mucho mayor derrotó al cólera y a la tifoidea. Y creo que ese ejemplo se ha logrado en Cajamarca, me saco el sombrero, y también en gran parte del país se ha logrado por lo menos parar a este gran dragón… También hay grandes errores del gobierno.

MALA INFORMACIÓN

¿Cuál ha sido el más grande error del gobierno?

Yo creo que no ha habido la suficiente coordinación. Por ejemplo, la información que le han dado al presidente. Cuando tú estás en un estado de guerra o combate necesitas una buena información.

¿Y quién no le ha dado una buena información al presidente?

El grupo de prospectiva, pues. Hubo tres grupos que conformó: Los expertos que somos los científicos, de las universidades y de la OPS y del Colegio Médico. El Comando es el grupo operativo de la doctora Mazzetti y en el grupo de prospectiva estaba Matuk, matemáticos, en fin. Es un tema que él tiene que reevaluar y que llame a los epidemiólogos de campo.

Muchas gracias doctor Maguiña y ¿para cuándo cree que nos libraremos de este mal?

Tenemos para meses. Creo que en estas tres semanas las tendencias de las curvas serán con cien mil o más y va a ir bajando lentamente ya en esta semana porque las curvas no son eternas. Pero lo que queremos obviamente es que el impacto no sea mayor, no solo para esta semana sino para las siguientes semanas. Si las medidas de contención, como el cerco comunitario, los controles de los mercados, el tema del Metropolitano, fallan en estas semanas vamos a tener un segundo rebrote.