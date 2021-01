Ciro Maguiña , vicedecano del Colegio Médico del Perú, destacó los efectos positivos que tuvo en su salud el uso de ivermectina en su tratamiento contra el coronavirus (COVID-19) enfermedad por la que estuvo internado en el hospital Edgardo Rebagliati.

“Uno valora más la vida luego de pasar por una situación así. Agradezco a mis familiares por haber rezado por mí. Como parte del tratamiento tomé ivermectina por cinco días, es algo que siempre he recomendado cuando se usa oportunamente, tiene base científica, eso más vitamina B, Zinc y paracetamol. Es una de las pocas cosas que funciona en los primeros días”, sostuvo a ATV.

“Hay trabajos que indican esto. En las primeras semanas el virus circula y hay que bajar la cantidad, no para curarlo sino para atenuarlo. Esto es científico. Esto se justifica en grupos de riesgo como el mío porque soy hipertenso, pero no se justifica en niños ni en casos que no son de riesgo”, agregó.

El médico señaló también que su condición era delicada debido a que presenta condiciones de riesgo, pero que afortunadamente logró superar con éxito la enfermedad.

Reveló que parte de su familia presentó síntomas y también dio positivo a la enfermedad. “Es muy difícil identificar dónde me contagié, probablemente haya sido de un familiar que vino de Chiclayo, pero no podemos saberlo”.

Maguiña aseveró además que la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rebagliati ya había “colapsado” y exhortó a la ciudadanía a cuidarse.

El pasado 30 de diciembre, el decano del CMP, Miguel Palacios, informó indicó que el doctor Ciro Maguiña fue infectado por el virus y se encontraba internado en el hospital Edgardo Rebagliati, ubicado en el distrito de Jesús María.