Claudia Cisneros revela que fue víctima de violencia: "No merezco ese maltrato, menos mi hija" | FOTOS

Claudia Cisneros decidió contar que ella también fue víctima de agresión. A través de su columna en el diario La República, la periodista narró cómo fue que terminó aceptando una 'cláusula', que terminó por condicionarla en toda la relación.

Según narra Claudia Cisneros, la situación de agresión psicológica empezó con algo que aún no entiende por qué aceptó: una 'condición' para que el romance supere discusiones. En caso las tuvieran, la pareja de la periodista siempre tenía la última palabra.

"Debí dejarlo cuando me hizo aceptar la “cláusula” como condición para seguir juntos. La cláusula “suena medio huachafo, pero para que entiendas”, dijo, “significa que ante cualquier desavenencia, ante cualquier discrepancia, yo tengo la última palabra”. Lo más humillante no fue que pusiera esa condición, sino que yo la aceptara en supuesto aras de una reconciliación y una armonía. ¿Cómo, por qué llegar hasta ese lugar? De nada sirvió pedir que no abusara de la cesión de ese poder" , cuenta Claudia Cisneros.

La columnista confiesa que en una oportunidad, ese hombre intentó golpearla cuando ella le negó que se quedara a dormir en su casa por llegar ebrio. De acuerdo al testimonio de Claudia Cisneros , este episodio se dio frente a los ojos de sus hijos.

La periodista también revela que en una oportunidad, su expareja pellizcó fuertemente a su hija, dejándole una marca en su piel por 10 meses aproximadamente. Claudia Cisneros manifiesta que esa no fue la única vez que el sujeto realizó algo contra ella.

"Debí dejarlo esa vez que pellizcó a mi hija con tal fuerza bruta que, diez meses después, la marca aún se ve. O cuando la callaba bruscamente de manera prepotente y desproporcionada a respuestas normales de una púber. Castigos de mil planas, amenaza de 100 más por contestar y otras 100 por seguir hablando. Y fuera a faltarle algún punto final a la oración o fuera a tener letras inacabadas, a hacerlas otra vez", cuenta Claudia Cisneros.

Finalmente, la columnista dice que una noche decidió abandonarlo después que su expareja llegara borracho a su casa y empezara a humillarla, lanzándole ofensas. Claudia Cisneros hace una reflexión de por qué no abandonó antes a ese hombre.

"Lo dejé, al fin, una noche en que hizo todo junto: llegar borracho, amenazarme, ofenderme, subvalorarme, hablarme con tal ira y maldad grabada en sus gestos que al fin lo vi con claridad: ¿por qué este hombre al que le he dado todo y no he dejado de dar todo por amor me trata con tal violencia, con tal agresividad? No merezco ese maltrato, menos mi hija. Está enfermo del alma, enfermo de poder. Esperó que estuviera sola, aislada de todo y todos, fuera de casa, para completar su metamorfosis de arrogancia, delirios de grandeza, delirios de poder, abusos, manipulación y todas las mentiras que ahora sé urdió ", puntualiza la periodista.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.