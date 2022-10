La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, denunció este viernes haber sido víctima de agresión y chantaje por parte de la pareja de su cuñada tras una discusión familiar en la que se vio involucrada el pasado 1 de octubre.

Las declaraciones de la titular del sector se dan como reacción, luego que el agresor amenazara con hacer pública una denuncia contra ella con un video donde se le ve pateándolo.

“ Vengo siendo víctima de digamos, chantajes permanentes y he venido a presentar esta denuncia porque soy yo la víctima de agresión en este caso” , sentenció la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en diálogo con Exitosa.

La funcionaria contó que el hecho en el que es involucrada ocurrió cuando celebraban el cumpleaños de su esposo. “Estábamos ya al final de la reunión sentados en la sala tranquilos. Estaba mi esposa, mi suegra, y un amigo. Entonces, escuchamos gritos desaforados, como golpes, llantos, eran del segundo piso que provenía la bulla. Era la hermana de mi esposo quien pedía ayuda entonces inmediatamente subimos auxiliarla”, dijo.

Sin embargo, una vez que Dávila con su esposo llegaron al segundo nivel de la vivienda vieron la disputa entre su cuñada y concuñado. “Cuando subimos nos encontramos con una escena terrible. Era que a ella le estaban arranchando a su pequeña hija de cuatro años con quien es su pareja. En ese momento yo atiné a agarrar a la pequeña y llevármela al primer piso. La calmé y la contengo porque la niña estaba aterrada, y le pongo para que mire la televisión”.

La titular del MIMP indicó que cuando regresó al lugar de la discusión ahí comenzó el ataque de parte de su concuñado. “Al momento que yo subo, el amigo de mi esposo me dice: ‘ese señor [concuñado] está absolutamente drogado’. Tenía los ojos fuera de sí, desorbitados, y nos insultaba y golpeaba. Entonces dije, que llamemos a la Policía porque este señor no se puede quedar en la casa de mi suegra, es un peligro. Llamé al 105 y comunicamos el hecho”, agregó.

“Como no llegaba la autoridad y el señor seguía golpeando e insultando, y era evidentemente un peligro porque estaba fuera de sí, entonces lo sacamos de la casa. Entonces, él quería volver y me empujó a mí y a mi esposo y a mi suegra. Nos agrede verbalmente, nos insulta y nos amenaza. Fue terrible la situación en la que me vi envuelta circunstancialmente y fue terrible. En ese momento, él ofende tremendamente a mi suegra, me amenaza a mi y a mis hijos, a mi esposo y le meto una patada . Eso fue en la calle”, relató Dávila.

Al ser consultada sobre la supuesta existencia de un supuesto video que la implica en una presunta agresión, la titular del MIMP dijo que seguro este material audiovisual será difundido, pero que era necesario que se conozca el contexto de esta situación. Informó que también el sujeto ha presentado una denuncia contra ella y a su esposo por agresión física.

“ Esto es un acto de absoluta defensa. La agredida he sido yo y mi familia . Mi esposo en este caso y también su mamá que es adulta mayor y también esas niñas que son dos . Entonces, yo he tenido toda la predisposición de no elevar este tema, pero qué pasa, que este señor [concuñado] me pone una denuncia y reconoce que estaba con sustancias narcóticas y no pasó médico legista. Este señor es absolutamente peligrosa. No solo tiene denuncia por robo, dos veces ha sido detenido, tiene denuncias por violencia y tiene denuncia por distribuir drogas en cantidades pequeñas”, agregó.

Tras esta acusación en su contra, la ministra de la Mujer denunció que viene siendo víctima de chantaje por su cuñada y concuñado. “ Estos señores, la hermana de mi esposo y este señor que es drogadicto le han dicho a mi suegra que se vaya de la casa que si no se va, ellos van contra mí, porque evidentemente ministra y soy absolutamente vulnerable en esta situación. No soy moneda de cambio y no voy aceptar ningún tipo de chantaje de ningún sujeto y menos con los antecedentes que ellos tienen. La señora también y ahora me vengo a enterar que la hermana [de su esposo] tiene denuncias como ‘tendera’ ”, mencionó.

“ Estamos ante una situación de violencia donde mi reacción ha sido absolutamente humana . Es verdad soy ministra, pero también soy madre y también soy mujer y veo día a día toda la violencia con la que pasa una mujer en nuestro país . Me he visto envuelta en esta situación circunstancial que no es un tema de violencia familiar sino es de agresión. El señor nos ha agredido bajo efecto de las drogas y nosotros nos hemos defendido ”, remarcó.

Dávila insistió en que este caso no se le puede colocar como “la agresora”. “ Soy una persona absolutamente limpia [...] Yo lo he agredido, pero me he defendido. No sé qué parte exactamente lo he pateado . Mi esposo no lo ha golpeado si lo hubiera golpeado tendría las lesiones”, sentenció.

