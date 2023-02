La infiltrada. Esta semana fue toda una revelación el reportaje, experimento social, de la periodista Claudia Toro en el programa ‘Beto a saber’ . Se hizo pasar por una reportera de la prensa ‘alternativa’ de nombre Carolina Marín mostrando, en muchos casos, el desconocimiento absoluto de los manifestantes, del por qué marchan y hasta qué punto pueden ser manipulados por los azuzadores. Trome conversó con la aguerrida periodista, quien, fiel a su estilo, va al frente.

Claudia, te disfrazaste para infiltrarte en las marchas de protestas contra el gobierno. ¿Cuál es la principal conclusión que sacaste?

A mí me dio muchísima pena por nuestros hermanos peruanos porque lo que evidenció es que hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia, pero también una especie de percepción de la realidad del país distorsionada por los manipuladores tanto internacionales como de ideologías que son extranjeras.

¿Por ejemplo?

Es alucinante que tengamos aquí ‘castrochavistas’, que tengamos peruanos castristas, chavistas... Nosotros no tenemos que padecer por la intromisión de ideologías senderistas, ‘castrochavistas’, comunistas y socialistas.

‘Yo vengo de provincia’

Fuiste bien arriesgada porque si te identificaban podían hacerte daño. ¿Estuvieron a punto de descubrir tu verdadera identidad?

Sí, estuvieron a punto. Cuando me preguntaron incisivamente quién era y algunos comenzaron a gritar con megáfonos: ¡Cuidado con los infiltrados! Son terna tómenle fotos, y yo en eso simplemente me senté a comer un ‘aeropuerto’, fui como una chica común y corriente, como cuando estábamos en la universidad y comíamos papa con huevo, hígado frito, cualquier tipo de comida de la calle porque a los que hemos venido de provincia no nos han regalado absolutamente nada y yo hubiera querido con todo el corazón hablar de eso con ellos.

Entre esa masa de gente hay peruanos muy humildes, ¿te impactó alguna situación que no se vio en imágenes?

Es una excelente pregunta porque por un tema de tiempo no sale todo, siempre en televisión se aplica eso. Hay una señora con la que realmente yo estuve a punto de llorar porque sentía como si fuera mi mamá. Mi papás son provincianos, son comerciantes y yo crecí entre gallinas, pollos, pavos porque ellos eran proveedores de avícolas. Entonces yo iba en los carros desde Pisco a Chincha, a Ica y a Lima desde niña, y cuando voy a los mercados recuerdo mi niñez y me encanta eso porque me hace aterrizar en lo que tenemos que mejorar como peruanos.

Periodista en plena marcha.

¿Qué pasó con la señora?

Había venido con sus cuatro hijos en la tolva de una camioneta de las protestas y me dijo que ella no había venido a protestar, sino que era la primera vez que llegaba a Lima, que no conocía y sabía que en Lima podía tener una oportunidad para que sus cuatros hijos estudiaran.

Va poco más de un mes de protestas. ¿Quién crees que las financia?

Yo estoy segura por lo que he visto, también en la investigación que estoy realizando, que las pobres personas que carecen de recursos que han sido traídas de las ciudades de Puno, Huancavelica, algunas provincias del Cusco, sobre todo las alto andinas, son engañadas y manipuladas porque, como tú y yo sabemos, en las provincias hay acuerdos con comunidades. Las comunidades no se mueven solas. Se basan en el jefe de comunidad o centro poblado que es el que manda y los demás tienen que acatar.

Minería informal

Entonces, ¿quiénes ponen la plata?

Estoy segura de que hay minería informal que está detrás, empresas dedicadas al rubro de la construcción y también hay una mafia que tiene que ver con un poder chino porque siempre han estado detrás del presupuesto del Estado y todas esas empresas estatales tienen relación con graves denuncias por corrupción. Las hemos visto en el gobierno de Vizcarra y muchos otros gobiernos.

‘Miserable’

Algunos opinólogos y periodistas han dicho que lo que hiciste es miserable y no es periodismo. ¿Qué les responderías?

Simplemente hago mi trabajo. Miro hacia adelante, evidencio con pruebas y los demás simplemente son cabezas parlantes que están negando una realidad que luego les va a explotar en la cara.

Luego de tantos reportajes que has hecho sobre Castillo, ¿cómo lo calificarías?

Es un mitómano, es un ser incapaz, mononeuronal y también con graves evidencias de corrupción. Es amoral.

Claudia Toro dice que los 'caviares' hablan del pueblo y tienen departamentos en Miami. (Fotos: Alan Ramírez / Jesús Saucedo @gec)

¿Crees que Dina debe renunciar?

Dina Boluarte tiene hoy una gran responsabilidad que es conducirnos a una transición, unas nuevas elecciones, y eso es un honor porque después de todas las denuncias que vimos por fraude, la percepción de inseguridad al emitir tu voto, de cero garantía, eso es algo gravísimo porque es el principal pilar de la democracia y sin eso no tenemos absolutamente nada. Yo creo que la señora Dina Boluarte tiene una gran tarea y una oportunidad personal, de su vida, de reivindicarse.

¿Se debe quedar?

Eso es lo que su conciencia le debe estar dictando.

Se han difundido audios del Che Bernaola donde pide que se bloquee y asfixie Lima. ¿Qué es lo que se busca?

Es precisamente lo que tú dices, que me insultan, me degradan, que hablan mal de los periodistas que están en contra de seres como el Che Bernaola, son los que no hablan del Che Bernaloa. ¿O acaso has visto que ellos critiquen al Che Bernaloa por decir que tienen que morir peruanos en protestas para que se instaure la Asamblea Constituyente? El Che Bernaola perfila y muestra a la perfección lo que ellos están perpetrando hoy en el Perú y ‘Carolina Marín’ (su personaje) también lo ha puesto en evidencia; ahora la odian a ella también.

Castillo y Sendero

Advertiste desde la campaña electoral sobre elementos de Sendero que rodeaban a Pedro Castillo. ¿Consideras que toda esta ola de violencia fue preparada desde un comienzo?

No hay duda de ello, todas las evidencias están colocadas. La ‘camarada Cusi’, incluso gente como el Che Bernaola del Movadef, y una serie de integrantes que ya hemos publicado en una serie de reportajes sobre las protestas. En Ayacucho murieron más de una docena de personas y yo estoy segura de que también utilizaron a inocentes para convertirlos en víctimas mortales y lograr así su tan ansiada Constitución como lo quería Abimael Guzmán, un genocida, un desgraciado que destruyó el país y a generaciones enteras. ¡Por qué apoyan eso! No se entiende.

Chantaje

Todo indica que los bloqueos y protestas van a continuar, ¿qué crees que va a pasar?

Lo que va a pasar y me temo que sea así, es que finalmente la presidenta Dina Boluarte ceda ante el chantaje, ante la amenaza de muerte al Perú y sobre todo ante la manipulación extrema con ayuda internacional. Ya hemos visto de medios de comunicación, de diarios de renombre y también de presidentes de América Latina, socialistas que quieren que en el Perú se quiebre el libre mercado para depender de gobiernos tan corruptos como dictatoriales.

En las encuestas se refleja que Dina Boluarte tiene amplio rechazo de la población, ¿a qué crees que se deba?

El rechazo depende de qué encuesta. Si estamos hablando de encuestas socialistas que publican en medios que adoraban a Pedro Castillo, entonces yo no sé qué creer, pero lo que sí tengo clarísimo es que hay un gran porcentaje de peruanos que no quieren que el Perú sea socialista, comunista y que vaya a un entrampamiento absurdo de una Asamblea Constituyente determinada y dirigida por supuesta gente del pueblo que es lo mismo que se instauró en Venezuela.

¿Estás de acuerdo con que se adelanten las elecciones para este año?

No, yo estoy de acuerdo con el acto de elecciones para el 2024 cuando ya lo tengamos mucho más analizado y programado, y se hayan hecho las reformas necesarias para garantizar la democracia.

Pero este Congreso está muy desaprobado por la población…

Eso es un efecto y es un pésimo trabajo que ha hecho el Congreso. Pudo haber hecho mucho más. Este Congreso que ha tenido tres presidentes del Parlamento que no son de izquierda ni socialistas que no hicieron un gran trabajo y a ellos los responsabilizo.

‘No confío nada en Salas Arenas’

A propósito, ¿confías en la neutralidad de Jorge Salas Arenas como presidente del Jurado Nacional de Elecciones?

Jamás. No confío absolutamente nada. El señor es un mitómano. Lo he demostrado con pruebas, con evidencias, y a mí no me va a engañar y estoy segura de que tampoco al país.

¿Por qué crees que los denominados ‘caviares’ te odian tanto?

Creo que es porque hemos mostrado graves faltas, delitos e irregularidades de sus grandes ‘héroes’ y como son sus ‘héroes’ y también los ‘caviares’ son seres ideologizados, ciegos y sordos, entonces quieren aplicar la manipulación en impunidad. Y como no lo pueden lograr y estoy yo como un lunar, como la mosca en la leche, entonces por supuesto que hay un efecto de…

Incluso te discriminan…

No me importa que me discriminen porque en realidad cuando alguien sabe quién es y eso es lo que nosotros impartimos. ¿Qué impartimos? La libertad, la democracia, para que también ‘caviares’ existan, para que también seres como ellos puedan estar en el país disfrutando de la riqueza que gozan aún cuando hablan de pobres y de cambio de Constitución, pero tienen departamentos en Miami, pero defienden a Cuba. Entonces no se entiende y yo creo y estoy segura de que la población peruana ya despertó y abrió los ojos.

Amenazas

¿Es verdad que te han amenazado hasta de muerte?

Totalmente. Tengo un proceso en el Poder Judicial contra un presunto sicario que no solo me amenazó a mí, amenazó a mi familia, incluso me enviaba mensajes diciéndome dónde estaba y correctamente estaba yo en ese lugar. Y yo voy a ir hasta el final contra estos delincuentes, criminales que amenazan de muerte y no solo eso sino además llaman a amenazar, a insultar y yo no me voy a quedar callada.

Tú eres cusqueña, ¿qué sientes al ver que tu ciudad esté bloqueada y tenga millonarias pérdidas?

Yo soy cusqueña de crianza, viví muchos años allá y yo me siento así porque tengo muchos hermanos y amigos que han salido adelante solos, que no han heredado ninguna riqueza, pero han construido un negocio próspero basado en el libre mercado, en que nuestra economía ha sido fluctuante, dinámica y próspera por muchos años. Han habido también errores que se pueden subsanar, pero romper esa estructura, destruir el turismo en Cusco, cortar la libertad de libre mercado, valga la redundancia, eso no lo podemos hacer, sería fatal para el país. Un Perú de emprendedores que se autoemplean, además.

Algunos organismos de Derechos Humanos han asegurado que las Fuerzas Armadas han cometido matanzas extrajudiciales. ¿Qué opinas?

No creo que hayan sido matanzas extrajudiciales, pero sí ha habido algún tipo de error, exceso, que se tiene que investigar, que entre a tallar la Fiscalía con evidencias.

Dicen que representas a la derecha bruta y achorada, ¿qué tienes que decir?

Yo no represento a nadie más que a mí misma y a los ideales de peruanos que quieren crecer. Eso es todo.

Antauro Humala y Guido Bellido

Aldo Mariátegui dijo que en la próxima elección presidencial podrían salir victoriosos Antauro o Bellido. ¿Tan mal estamos?

Así estamos, por la manipulación de medios de comunicación que ya evidenció ‘Carolina Marín’ (su personaje), por la manipulación de medios internacionales ‘caviares’ y también por la influencia extranjera de socialistas con mucho poder, millones de dólares que también quieren intervenir en Perú para bloquear nuestro sistema de libre mercado, para que nos volvamos dependientes, para cortarnos una pierna y para siempre quedarnos inválidos y tener que depender de ellos hasta para crear una empresa.

¿Se te viene a la cabeza un candidato ideal para el país?

Hasta el momento no, pero yo creo que ese candidato ideal debe crecer y debe salir de ese pueblo emprendedor. Nosotros somos la micro y pequeña empresa, los medianos y pequeños empresarios, los comerciantes. Somos el real motor de este país. Ni siquiera la gran empresa y mucho menos la gente pobre que está siendo manipulada hoy en día.

A tu criterio, ¿cómo se resuelve esta crisis en el Perú?

Yo creo que con severidad y con diálogo, con hechos y obras materializadas podemos salir de esta crisis.

Gracias Claudia…

Gracias a ti.

