En operativo inopinado, la Municipalidad de Lima clausuró tres establecimientos comerciales donde se vendían y consumían bebidas alcohólicas, sin cumplir con las medidas de bioseguridad y distanciamiento social, en el Cercado.

Agentes de Fiscalización, Sanidad y Defensa Civil, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, inspeccionaron un restaurante y dos bares, ubicados en el Jirón de la Unión y la Av. Uruguay, donde las personas se encontraban reunidas bebiendo licor, sin respetar las disposiciones señaladas por el Gobierno durante el estado de emergencia.

En los bares Catedral del Pisco y Disorder Bar, los comensales no portaban sus mascarillas y estaban ubicados en pequeñas mesas, sin guardar la mínima distancia. Por su parte, en el restaurante De Veras, las mesas y sillas no se encontraban señalizadas; además, en la entrada del local no se tomaba la temperatura.

Los agentes comprobaron que dichos establecimientos no contaban con el certificado de Defensa Civil. Asimismo, estos presentaban deficiencias, como grasa en los pisos y paredes; y los balones de gas estaban expuestos, ubicados entre la mercadería, en la zona de la cocina.

MULTAS

Por estas faltas graves se inició un proceso sancionador y se les impuso una multa de S/2,580, correspondiente al 60% de la unidad impositiva tributaria (UIT). De igual manera, se les aplicaron las sanciones señaladas en la Ordenanza Municipal N° 2200.

En tanto, los efectivos policiales retiraron de estos lugares a todas las personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

Cabe señalar que, hasta el momento, la comuna limeña ha llevado a cabo inspecciones inopinadas en 64 locales comerciales, como parte del reforzamiento en la fiscalización de cantinas, bares y discotecas que operan durante el estado de emergencia en la ciudad.

Clausuran bares y restaurantes de Lima