Denuncian que clínica ‘Good Hope cobró 1183.49 soles por 7 inyectables de paracetamol

Más denuncias sobre altos cobros en clínicas particulares salen a la luz. Esta vez, el usuario Miguel Ugaz reveló que el establecimiento médico privado ‘Good Hope’, en Miraflores, le cobró S/1183.49 solo por haberle brindado el servicio de 7 inyectables de paracetamol de 10 miligramos a su tío.

En la denuncia se muestra la boleta de la clínica Good Hope en la que se aprecia el cobro de S/1183.49 por 7 inyectables de paracetamol.

Si bien este medicamento sirvió para la atención de uno de sus tíos en diciembre del 2018, el hecho destapa más cuestionamientos debido a las críticas hechas a las clínicas privadas y sus excesivos cobros a pacientes de coronavirus.

“Yo recordaba situaciones como esta. Me puse a revisar, me encontré con que he pagado el paracetamol más caro del universo. Las personas que somos un poco maniáticas y revisamos numerito, por numerito, y encuentras con este número, vas a administración y te dicen que vas a pagar solo deducible”, reveló Miguel Ugaz en un informe que mostró América Noticias.

En el sector público, cada inyectable de paracetamol está a S/ 20. Hasta el momento, ningún representante de la clínica Good Hope se ha pronunciado.

