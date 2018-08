Gabrielle Morazzanii decidió no quedarse callada. La joven denunció por medio de su cuenta de Facebook que fue abusada sexualmente durante una consulta en la Clínica Internacional, lo que ha generado una avalancha de críticas hacia el centro médico.

Según la joven, el pasado sábado 7 de julio fue abusada sexualmente por el ginecólogo de la Clínica Internacional Edwin Llajaruna Zumaeta, quien también es jefe de Obstetricia del Hospital Dos de Mayo.

"Mi caso ocurrió en un entorno médico, no tengo lesiones físicas, mi única prueba es una hoja que el doctor me dio con su número de celular personal, para que lo llame cada vez que quiera, y lo que el informe psicológico pueda decir de mí y este trauma horrible", agregó en su denuncia de Facebook.

Asimismo, Gabrielle narró la difícil travesía por la que tuvo que atravesar al contar su historia una y otra vez, en diferentes instancias del estado, e incluso dentro de la misma Clínica Internacional. "Es difícil, ¿saben? Que además de todos los recuerdos horribles que tengo de ese visita médica, los cuales revivo una y otra vez siempre, tenga que repasar la historia, con lujo de detalles, tantas veces para poder hacer justicia", dijo en Facebook.

Aunque Gabrielle no tiene confianza en el sistema judicial, quiso hacer público su caso para evitar el silencio y que otras mujeres en su misma situación no se sientan solas ni desamparadas en el proceso. "Les cuento mi historia porque estoy harta. Harta de este sistema corrupto que me quita la confianza para seguir con la denuncia. Y, sobretodo, harta de que una tenga que mostrarse débil, deprimida, agotada, rota, destrozada, infértil, descompuesta".

