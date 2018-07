Clínica Ricardo Palma: Autora del ataque recibía tratamiento psicológico, revela su padre | VIDEO

Más detalles salena la luz. Alejandro Benites Gómez , padre de los autores del atentado a la Clínica Ricardo Palma de San Isidro , se mostró sorprendido por lo sucedido y reveló que su hija recibía tratamiento pues sufría de problemas mentales.

Lenin y Claudia Benites Aguirre, los hermanos que detonaron explosivos en el interior de la Clínica Ricardo Palma , realizaron el ataque en venganza por una presunta negligencia que desencadenó en la muerte de su madre en dicha clínica.

En declaraciones a América Noticias, Alejandro Benites indicó que sí se percató que sus hijos abandonaron su vivienda con mochilas en brazos, pero jamás sospechó que iban a cometer dicho atentado en el centro médico de San Isidro.

"Ella estaba en tratamiento psicológico. Ella estaba enfermo. Nos hablaba una cosas que, a veces, me daba no sé qué. hablaba cosas incoherentes. Estábamos conversando y ella a veces no seguía el ritmo. Mi hijo era un poco alterado. Ellos han decaído a raíz de la muerte de su madre" , reveló el padre.

La gran explosión dentro de la Clínica Ricardo Palma , en San Isidro, dejó 20 heridos, dos de ellos de gravedad. Este hecho generó también ataques de pánico, pues muchos imaginaron que se trataba de un atentado terrorista.

El hecho se registró alrededor de las 10 de la mañana en el sótano 2 de la Clínica Ricardo Palma, ubicada en la avenida Javier Prado en San Isidro. La explosión en el centro de salud desató la alarma total, lo que obligó a la evacuación de pacientes, trabajadores y público presente en el lugar.