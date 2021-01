Tiene 25 años y hace dos imita al cantante y compositor peruano Gian Marco. Paolo Camacho pasó de ser despachador aduanero a realizar conciertos caracterizando al popular ‘pelado’. Incluso, hoy en la noche dejará todo en el escenario para lograr un cupo en ‘Yo soy: Grandes batallas’.

¿Hace cuánto imitas a Gian Marco?

Oficialmente desde hace dos años. Pero antes siempre lo imitaba cuando iba a karaokes y cantaba en mi casa.

¿Quién te dijo que te parecías a él?

Mi familia y mis amigos. Cuando participé por primera vez en ‘Yo soy’ fui imitando al cantante urbano J Alvarez, pero nunca llegué a galas. Entonces fueron ellos quienes me animaron para ir como Gian Marco.

¿Ya tenías el pelo rapado?

No. Esperé que me eligieran para recién raparme la cabeza y ahora mantengo el look.

¿Tocas algún instrumento?

Estoy aprendiendo a tocar charango, pero también quiero aprender piano, guitarra y otros instrumentos más porque Gian Marco es completo.

Paolo Camacho imita hace dos años a Gian Marco. (Foto: Trome)

¿Has hecho conciertos?

Claro, me he presentado en Miraflores y Barranco, incluso he viajado a provincia con mi tributo e imitación.

¿Algún acercamiento con Gian Marco?

Personalmente no hemos conversado, tampoco por llamada. Pero cuando publico videos en redes sociales, me repostea o me da ‘like’. De esa forma sabe que hay alguien que admira su trabajo.

¿Te gusta su música?

Claro, yo no soy solo un imitador, sino también admirador de la impecable carrera de Gian Marco.

¿También realizas shows virtuales?

Sí, durante la pandemia he realizado diferentes shows virtuales, porque antes de todo esto trabajaba en una orquesta cantando salsa, cumbia y con mi tributo a mi ídolo.

¿Siempre te has dedicado al canto?

Antes de ingresar al programa ‘Yo soy’ era despachador aduanero en el aeropuerto. Pero desde hace dos años me dedico a la música.

¿Cuáles son tus planes?

Hoy me presentaré en la nueva edición de ‘Yo soy: Grandes batallas’ para luchar por un cupo y dar lo mejor de mí. Pero más adelante me gustaría tener una agrupación porque yo también soy compositor.

¿Dónde te pueden encontrar?

En Facebook como: Yo soy Gian Marco 2019. En Instagram: @yosoygianmarco2019 y al número: 929 447 467.