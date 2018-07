Por: Miguel Ramírez/ Periodista de Investigación.



Apenas el vocal supremo Héctor Lama y su equipo llegaron a la cuestionada Corte Superior del Callao para intervenirla, lo primero que hicieron fue cambiar las chapas de la puerta del ambiente donde trabajarán. Inmediatamente, Lama despidió a cinco empleados que eran íntimos del presidente de esa corte, Walter Ríos, quien fue detenido la noche del domingo.



Como se sabe, Ríos es el protagonista de las ‘escuchas’ legales reveladas por IDL-Reporteros que han conmovido al país entero. Las conversaciones nauseabundas también involucran a tres magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y al vocal supremo César Hinostroza, quien –¡oh, sorpresa!- también fue por muchos años jefe del Poder Judicial del Callao.



EL SUCESOR DE RÍOS



El optimismo de que ese organismo sería reformado ha durado poco: en reemplazo de Ríos fue nombrado interinamente el vocal Daniel Peirano. Dicho magistrado también tiene años en esa jurisdicción y serias denuncias, pero siempre fue absuelto por el mismo Poder Judicial y el CNM.



El vocal Lama dijo que Peirano fue elegido porque es el magistrado más antiguo. ¿Más importante es la antigüedad que la probidad de un juez?



Peirano fue separado por declarar fundado un hábeas corpus presentado por Róger Poémape, un capo del narcotráfico que tenía el control de la droga en el Callao, y hoy está prófugo. También por supuestamente haber querido cobrar 30 mil soles y pedido un terno a un litigante.



En ambos casos, luego de ser separado de su cargo, Peirano logró que el CNM lo absolviera y repusiera como magistrado. El domingo se conocieron audios que comprometen a Peirano. Recién ayer fue desembarcado del cargo y nombrada en su reemplazo la magistrada Flor Guerrero.



TODO SE SABÍA



Desde hace varias décadas se sabía que el Poder Judicial del Callao era el centro de operaciones desde donde se protegía al crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción política del primer puerto del país.



Varios escritos enviados a diferentes instancias así lo demuestran. Uno de ellos fue dirigido el año pasado al Ministerio Público y al Congreso por el empresario chalaco Víctor Huarancca, en donde mencionaba nombres de jueces y fiscales, supuestamente, coludidos con lo delictivo. Lo mismo hizo el procurador anticorrupción Engie Herrera. Pero ninguna autoridad dijo nada.



DUBERLÍ Y ‘EDWINCITO’



El terremoto de los audios no solo alcanzó al ministro de Justicia, Salvador Heresi, quien tuvo que renunciar. También al propio presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez. El magistrado recibía entradas para los partidos de la selección de parte de Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), quien enfrenta un proceso judicial. ‘Edwincito’ Oviedo consiguió lo que ningún peruano podría alcanzar: el Poder Judicial le prohibió a un fiscal de Lambayeque seguir investigándolo para que vaya al Mundial de Rusia.



Duberlí Rodríguez andaba en almuerzos y jaranas con Antonio Camayo, uno de los protagonistas de los audios, y quien también se reunió con el premier César Villanueva. “Solo me quedé 20 minutos. Tan poco que solo pude comerme una papa a la huancaína”, dijo en un momento Rodríguez, sin la menor pizca de vergüenza.



EL PERSONERO DE ALAN



Otro vocal que está en el radar de las autoridades es Ángel Romero, quien en diciembre pretende ser el sucesor de Duberlí Rodríguez en la presidencia de la Corte Suprema. Romero aparece en una foto con los implicados. El año 2007, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) lo destituyó por ‘inconducta funcional’, por fallar irregularmente en un millonario litigio.



El 2015, sin embargo, Romero –quien fue personero legal de Alan García cuando fue candidato presidencial– fue ascendido a vocal supremo titular por el CNM.



¿Quiénes fueron los consejeros que lo eligieron? Acertó, los mismísimos que hoy aparecen en los audios que escandalizan al país.



EL CONSEJERO DE BECERRIL



Un consejero clave del CNM es Guido Aguila, quien también renunció el sábado. Aguila –cercanísimo a la bancada fujimorista– tiene mucho que explicar. El año pasado invitó a su casa al consejero Baltazar Morales. Cuando llegó, adentro estaba el bullanguero congresista Héctor Becerril, quien le pidió que votara por Julio Gutiérrez, para que asumiera la presidencia del CNM.



Becerril lo negó en todos los idiomas, pero el domingo, en un nuevo audio, Morales y Aguila confirmaron esa reunión. La mentira de Becerril quedó al descubierto.



Este grave hecho –revelado también por IDL-Reporteros– no quiere ser investigado por el fujimorismo en el Congreso.

Transparencia y firmeza es lo que se necesita para limpiar el aparato judicial del país. El terremoto tiene para rato.

Nos vemos el otro martes.