Ni una menos: Cobradora de combi denunció dos veces a su expareja por agresión pero continúa libre [VIDEO]

Justicia para Vanessa Arzapalo. Esta mujer, que se gana la vida como cobradora de combi, asegura que desde hace diez años es víctima de maltrato físico y psicológico por parte de Bruno Huacachin Condor, su ahora expareja.



De acuerdo a América Noticias, Vanessa Arzapalo (31) ha denunciado a Bruno Huacachin Condor hasta en dos ocasiones, sin embargo, continúa libre. "Tengo miedo que en cualquier momento venga y me mate", declaró la mujer.



El último cobarde ataque que sufrió a manos de de Huacachin Condor ocurrió el pasado 5 de octubre. Ella había terminado de trabajar y junto con el chofer empezaron a contar las ganancias del día, cuando de pronto apareció Huacachin Condor, abrió la puerta del vehículo, la agarró del pelo y la lanzó al piso.



Su rostro fue directo al piso y quedó inconsciente por unos segundos. Al temer lo peor, Vanessa le rogó a su compañero de trabajo que la lleve a un hospital.



"Llegué a la puerta del hospital, me desmayé. Cuando estaba parada, se escapó, le dije a un señor que lo agarre, pero se escapó al toque", contó Vanessa. Después de esa noche no lo ha vuelto a ver. Ese día él la llamó 32 veces.



Vanessa lo ha denunciado por segunda vez y ya ha pasado por el médico legista. Sin embargo, el sujeto sigue libre.



El noticiero llamó al denunciado para conocer su versión de los hechos, pero minimizó lo ocurrido. "Le jalé de la puerta, en ningún momento le he tirado puñete, ni patada, ni nada. Le jalé de la puerta y cayó al piso", explicó.



Pero eso no es todo. Según Vanessa, la primera vez que denunció a Huacachin Condor fue porque este intentó ahorcarla y le pegó hasta que abortara.



Vanessa, quien tiene 3 hijos con Huacachin Condor, teme por su vida. Ella ha pedido ayuda a las autoridades para no sumarse a la lista interminable de feminicidios que ocurren en nuestro país.