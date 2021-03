Abel Ortiz es un peruano, trabajó en varios restaurantes de prestigio en nuestro país, y desde hace siete años vive en Hong Kong donde tiene comiendo de sus manos a todos los asiáticos con el tradicional pollo a la brasa y el cebiche. El joven cocinero está entre los primeros del ranking de la mejor comida en la ciudad y alista un nuevo restaurante con cachangas y sánguches al estilo del Perú.

El chef cuenta que creció en el Callao, estudió en el colegio 2 de Mayo y a los siete años tuvo que mudarse junto a su familia a San Felipe en Comas, pues su madre había fallecido. Estudió cocina en D’ Gallia, luego trabajó con Jaime Pesaque en Mayta, tuvo la oportunidad de ir con otros colegas a Uruguay para laborar durante la temporada de verano.

“Yo sabía que era mi oportunidad para agarrar un nuevo contrato e ir a otro país y le dije a mi hermana que Uruguay seria mi trampolín), refiere.

Luego de estar un tiempo en este país, Jaime Pesaque le dice para que se vaya a trabajar a Hong Kong, su corazón estallaba de alegría porque era el sueño esperado, llegó sin hablar inglés y lloró muchas veces porque estaba sin su familia en un país lejano y sin poder comunicarse por el idioma.





Su local se llama ‘ChullsChick’, Chulls que significa amigo y Chick que es ‘pollo’. Su propuesta es un restaurante peruano y pollería, y durante meses estudió al comensal asiático quien está acostumbrado a la comida más suave que no sea tan agresiva, pero que sea rica, así que adaptó los sabores y los conquistó por completo a su público.

Él dice que los platos que tienen más demanda son el cebiche, el pollo a la brasa, los tamales, la parrilla peruana, pan con chicharrón, causa de pescado, las empanadas y la infaltable chicha morada. Su local para repleto de gente todo el tiempo, por lo que ha decidido abrir otro local.

Su negocio estuvo parado desde junio del 2019 por las protestas en Hong Kong, luego apareció la pandemia y no le quedó de otra que crear nuevas alternativas con conceptos familiares de ‘Takeaway’ (para llevar). Ahora todo va ‘viento en popa’, trabaja todos los días y a veces descansa los domingos.

“Ya tengo una vida aquí, me casé y tengo un hijo. Estoy feliz con todo lo que estoy viviendo, porque trabajo en lo que me gusta, he traído un pedacito de mi Perú a Hong Kong y recibimos a latinos, peruanos y muchos asiáticos que aman lo que les cocino”, detalla.

Abel abrirá dentro de poco su nuevo proyecto que será mas casual, mantendrá el pollo a la brasa, tendrá sanguches, cachangas, croquetas y mas productos cien por ciento peruanos.