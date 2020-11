Un pequeño altar con históricas ‘joyas’ de Diego Armando Maradona, el desaparecido astro del fútbol, posee el coleccionista Jack Hurtado Valera. En su museo, que mañana abrirá de manera excepcional y con aforo limitado, resalta una camiseta albiceleste firmada por el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y donde se lee ‘Diego, con cariño, 10’.

En conversación con Trome, este joven contó que el dueño de este tesoro fue Daniel Peredo. “Lo consiguió en el partido de Argentina vs. Perú, en el 2009. Cuando los argentinos consiguen la victoria y dan un paso importante para clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010. Hay muchos videos en donde se ve a Diego celebrando con el famoso ‘piscinazo’. Él se lanza al césped en plena lluvia. Luego, hubo una conferencia y Daniel consigue ahí su autógrafo”, recordó.

LA MÁS DESEADA

En el 2013, como un gesto noble, el periodista le dona la camiseta a Jack. “Es la pieza más deseada. Me quedé sin palabras cuando me la dio. Me dijo: En tus manos estará mejor que en las mías”, indicó Jack, quien vive en Jesús María.

Entre sus más de diez mil objetos también figura una máscara en tamaño real del ‘Pelusa’, que perteneció al Museo de Cera de México, así como un trozo de la casa del ’10′, que el Club Argentinos Juniors le regaló.

Además, el coleccionista guarda una entrada de semifinal de México 86, entre Argentina y Bélgica, así como muñequitos en miniatura, figuritas y álbumes Panini de todos los mundiales que jugó Maradona.

SEPA QUE...

Los coleccionistas y amantes del deporte rey que deseen reencontrarse mañana con los recuerdos de Diego deberán escribir al fanpage del Museo Coleccionables de Fútbol (@Museoyfútbol).

(@Museoyfútbol). Según Jack Hurtado, cada figurita suelta de Maradona, actualmente, se valoriza en más de 19 mil dólares.