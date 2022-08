Un grupo, conformado por más de 50 coleccionistas de figuras de acción, denunciaron a un hombre identificado como Christian Foiquino Quispe de haberlos estafados por internet.

“Christian devuélvenos nuestro dinero. Sabemos que vives en Magdalena. Te vamos a encontrar”, fue el mensaje que dieron en conjunto los denunciantes al noticiero de Canal N.

Los denunciantes indicaron que establecieron contacto con Christian Foiquino, a través de su portal web Importaciones Octopus que cuenta también con cuentas en Facebook, Twitter e Instagram, pero en las últimas semanas el sujeto ya no cumplía con las entregas de productos pactadas pese al pago por adelantado. El negocio vendía productos exclusivos de Marvel, Hasbro, Star Wars, entre otros.

Grande fue la sorpresa de los coleccionistas que al darse cuenta del retraso de los pedidos también pudieron constatar que las cuentas del negocio en redes sociales habían sido inhabilitadas.

“ Es una sensación muy amarga porque más allá del dinero era tener la figura de acción de manera exclusiva porque si no lo consigues ahora no la vas a poder conseguir después. Pagué como S/ 907 ”, dijo uno de los afectados a Canal N.

Entre los afectados también figuran menores de edad. “La última comunicación que tuve con él fue el viernes pasado. Me dijo que me iba a pagar con figuras que tenía en stock y dinero. Supuestamente me dijo que no podía ir el día que quedamos para que me haga la entrega porque su mamá estaba enferma y dijo que sería al día siguiente”, narró otro joven que tiene casi 25 años coleccionando figuras de acción. Contó que conoció al acusado el año pasado a través de amigos aficionados.

Coleccionistas de muñecos desean ubicar a estafador

“Yo pedí una cantidad de figuras y me fue entregando hasta marzo- abril. De ahí empieza a decirme que las figuras están en aduanas, que están demorando, luego que su mamá se enfermó, después que ha tenido que viajar. Empezó a inventar historias”, agregó.

Por ello, cansado de esta situación este joven coleccionistas-quien prefirió el anonimato- empezó a exigir a Christian la devolución de su dinero, pero hasta la fecha no obtiene respuesta. “ Cansado le dije ya no quiero figuras solo quiero mi dinero que es nueve mil soles ”, indicó

Así como él existen otras personas que fueron engañados por Foiquino Quispe. La madre de un adolescente de 14 años que es parte de la comunidad de coleccionistas dijo que el acusado se aprovechó de la confianza que le brindaron. “Jugó con los sentimientos de mi hijo porque se desapareció. Nos debe 3,094. La denuncia ya está hecho y está procediendo”, comentó.

El padre del menor de edad también cuestionó el actuar de Foiquino Quispe. “Es una estafa porque está triste y deprimido. Le ha chocado. Él estaba ilusionado con sus figuras coleccionables”, señaló.

Canal N se puso en contacto con el denunciado a través de los números que aparecen en su sitio web Importaciones Octopus, pero se encuentran fuera de servicio. También acudió hasta la dirección que figura en el portal como almacén en el Cercado de Lima, pero resultó que siendo hospedaje.

VIDEO RECOMENDADO