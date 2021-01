¡POLÉMICA POR LA IVERMECTINA! El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios Celi, señaló que el infectólogo Ciro Maguiña -quien superó el COVID-19- tendrá que presentar sus “estudios observacionales” para demostrar que la ivermectina sería eficaz contra el coronavirus, esto luego que afirmara que durante cinco días tomó este medicamento para aminorar los efectos de la enfermedad por la que tuvo que ser internado.

“Si él tiene sus estudios observacionales, después de esta experiencia, tendrá que publicarlo y tendrá que someterlo al estudios de los pares y tendrá que ponerse bajo la lupa de la ciencia y tal vez demuestre su verdad o tal vez esté equivocado, la ciencia tendrá que emitir su veredicto”, expresó Palacios en RPP TV.

El representante de CMP enfatizó que las expresiones de Ciro Maguiña respecto a que la ivermectina le ayudó a superar el COVID-19 “están dentro de su derecho de libertad personal”.

“Él es médico tiene muchísimos pacientes, él tiene sus estudios observacionales, tiene su data. Sus estudios observacionales lo llevan a ese convencimiento, de tal manera que, con esa vehemencia que lo caracteriza, ha manifestado que lo ha expresado”, manifestó.

El caso

Este lunes, el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, destacó los efectos positivos del uso de ivermectina en su tratamiento contra el coronavirus (COVID-19), enfermedad por la que estuvo internado en el hospital Edgardo Rebagliati.

“Uno valora más la vida luego de pasar por una situación así. Agradezco a mis familiares por haber rezado por mí. Como parte del tratamiento tomé ivermectina por cinco días, es algo que siempre he recomendado, cuando se usa oportunamente es efectivo, tiene base científica, eso más vitamina B, Zinc y paracetamol. Es una de las pocas cosas que funciona en los primeros días”, sostuvo a ATV.

“Hay trabajos que indican esto. En las primeras semanas el virus circula y hay que bajar la cantidad, no para curarlo sino para atenuarlo. Esto es científico. Esto se justifica en grupos de riesgo como el mío porque soy hipertenso, pero no se justifica en niños ni en casos que no son de riesgo”, agregó.