Tras la designación de Hernán Condori Machado como nuevo titular del Ministerio de Salud (Minsa), en reemplazo de Hernando Cevallos, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, mostró su preocupación frente a este cambio en plena tercera ola del coronavirus (COVID-19).

“Estamos preocupados como Colegio Médico porque en plena tercera ola, en la cual todavía no ha bajado la cantidad de enfermos, fallecidos y la demanda de las camas, se cambie a un ministro. Creo que esto nos preocupa porque no sabemos qué va a pasar mañana, si a todos los funcionarios nos van a cambiar y la población va a estar desprotegida. Y esto es realmente es lamentable porque nos permite ver un panorama no tan bueno porque la salud es lo primero”, señaló en dialogo a RPP Noticias.

Consultado sobre que el nuevo titular del Ministerio de Salud es un promotor de sustancias que no tienen absolutamente ningún asidero científico, como el aceite de culebra, Urquizo aseveró que la medicina se basa en la ciencia y no en supuestos. “Si esa es la tendencia que van a implementar, qué nos espera en salud. (...) Para poder tener un cargo más alto de la salud tiene que tener una experiencia positiva, por lo menos la información que está llegando no es de la más recomendable y sobre todo nos preocupa si está en el grupo de los no vacunas”.

Colegio Médico del Perú investiga si nuevo ministro de Salud, Hernán Condori, enfrenta procesos éticos

En otro momento, el decano del CMP adelantó que están investigando si el nuevo ministro Condori tiene procesos éticos. “Todavía no tenemos la respuesta del Consejo Regional. Aparentemente la información extraoficial dice que sí le han abierto proceso ético sobre la promoción de productos no científicos, pero no tenemos la certeza, no podemos afirmar que eso ya se haya dado. Si en caso que fuera así, sería realmente lamentable”.

CITAN A CONDORI

Urquizo anunció que a fin conocer las propuestas del nuevo ministro frente al sector Salud, han dispuesto citarlo al segundo Consejo Nacional del CMP previsto a desarrollarse este viernes 11 y sábado 12 de febrero.

“Tenemos ordinariamente nuestro segundo Consejo Nacional y estaba previsto para pronunciarnos sobre Sunedu (...) Ahora este es un subtema más, escucharlo al ministro. Habrá un debate, y probablemente entre sábado o domingo salga un comunicado del CMP firmado por todos los decanos”, señaló.

Adelantó que el titular del Minsa podrá acudir el viernes a las 11 a.m. o el sábado, en caso no pueda en la fecha prevista. Además, Urquizo explicó que si Condori no asiste a la cita será considerado como una falta ética.

“Si no va sería grave. Es la obligación de los ministros que son médicos y como médicos obedecen al CMP y si lo invitan, lo convocan, y si no viene ya es una falta ética también. La carta recién ha salido para el día viernes, si de repente no puede venir, puede hacerlo el sábado”, puntualizó.

