La bailarina Valery Céspedes Pérez (21), quien forma parte de la orquesta femenina de salsa ‘Candela Pura’, fue víctima de una banda de ‘robacasas’ que irrumpió en su vivienda cuando ella y toda su familia dormía, en Comas.



A la artista le sustrajeron dos televisores y dos balones de gas, pero no pudieron llevarse más objetos pues la madre de la artista se topó cara a cara con uno de los ladrones en el inmueble que habita en el jirón Jorge Chávez, tercer sector de Collique, en Comas.



“Eran las 4:32 de la madrugada cuando uno de los malhechores retiró un pedazo de luna de la puerta de vidrio y metió su mano para jalar la manija y entrar a la sala. Se llevaron un televisor, parlantes. Luego fueron a la cocina, donde se llevaron dos balones de gas”, contó la madre de Valery Céspedes Pérez.



Orquesta Candela Pura

Sin embargo, cuando los delincuentes planeaban apoderarse de más objetos de valor, abrieron la puerta del dormitorio de la progenitora de Valery Céspedes Pérez, pero se dieron con la sorpresa que en el interior se encontraba gran parte de la familia.



“La bisagra de mi cuarto ha sonado y he despertado. El ladrón que ingresó estaba encapuchado y me miró. Yo dije: ¡ratero! y me abalancé sobre él. El ladrón cogió el televisor que había en un mueble y se fue corriendo para subir a un auto negro, con letrero de taxi. Ahí fugaron”, precisó la madre.



“Al oir a mi mamá gritar, lo primero que pensé fue en mis hermanos que duermen con mi mamá”, contó Valery Céspedes Pérez, quien se ha presentado en varias veces en un conocido programa de televisión de los fines de semana.



Las cámaras de un colegio inicial, ubicado al lado de la casa de la bailarina de la orquesta de salsa ‘Candela Pura’, filmaron cuando los ladrones llegan y escapan con lo robado. Todo el hecho duró 10 minutos.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.