Comas: Cae mototaxista acusado de violar y encerrar a menor de edad en hostal | VIDEO y FOTOS

¡Maldito! Un motaxista de 19 años identificado como Michelle S. S. fue detenido por la Policía acusado de secuestrar, violar y dopar a una menor de 14 años en la habitación de un hostal en el distrito de Comas.



Según informó Latina, los familiares de la víctima contaron que la adolescente salió de su casa la noche del pasado viernes a comprar una ensalada de frutas pero jamás regreso. Tras unas horas de búsqueda, los vecinos les brindaron información sobre el paradero de la menor.



Es así que llegaron a la casa de Michelle S.S., pero les indicaron que no se encontraba en casa. Había sido visto con la adolescente horas antes dentro de su mototaxi en Comas.

La mañana del sábado, familiares de la víctima denunciaron su desaparición. Pegaron afiches con su nombre y rostro y hasta encontraron el mototaxi donde supuestamente habría sido secuestrada.

“El táper de la ensalada de frutas estaba en la parte de atrás del mototaxi”, contó una familiar de la víctima. Con esta información, la Policía detuvo al mototaxista, a quien le encontraron la llave de una habitación de un hostal ubicado en la Avenida Guillermo de la Fuente, a tan solo una cuadra de la Depincri Comas.

“Encontramos a mi sobrina desnuda, no estaba consciente, no reaccionaba”, agregaron los familiares de la adolescente, quienes indicaron que Michelle S.S realizaba el servicio de mototaxi por su barrio y que no se había relacionado antes con la menor.

Además, cambiaron la denuncia de desaparición por la de violación sexual. El sujeto permanece detenido en la Depincri de Comas, en donde se realizan las investigaciones del caso.