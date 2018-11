Comas: Dejan libre a sujeto que amenazó matar a sus hijos si su expareja no volvía con él | FOTOS

¡El Colmo! El sujeto que amenazó con asesinar a sus hijos si su expareja no aceptaba retomar su relación sentimental quedó en libertad. El hombre solo estuvo detenido 24 horas, pero quedó libre y ahora la mujer que lo denunció teme por su vida y la de sus pequeños, pues no es la primera vez que el también padre de sus niños la acosa con llamada y disparos a su vivienda.



El hecho ocurrió en Comas luego que la mujer, asustada por las amenazas de Miguel Sánchez Escobar (35), acudió a la policía para denunciar que este le había enviado audios en los que aseguraba que mataría a sus tres hijos si no llegaba de inmediato a su vivienda. "Te juro por mi hijos que si no vienes, no solamente vas a encontrar a uno, sino vas a encontrar cuatro cadáveres y eso va a pesar en tu conciencia", se le escucha decir al sujeto

Pero tal parece que eso no le ha importado a las autoridades que decidieron dejarlo en libertad a pesar de representar un claro peligro para los menores y la misma mujer que lo denunció y que ahora teme que él tome represalias en su contra.



Durante la intervención se encontró un arma con varias balas, además se le halló un sobre con veneno para ratas, que le iba a dar a sus hijos en la comida y luego él se suicidaría como 'castigo' para la mujer que no quiso volver con él.