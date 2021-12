En las últimas semanas, feroces raqueteros en moto lineal han puesto en vilo a más de 70 vecinos de la segunda etapa de la urbanización El Pinar, en Comas. Su última víctima fue una joven, a la que golpearon y tumbaron al piso para robarle los mil 500 soles que había guardado en su celular.

Alexandra, de 20 años, acababa de retirar el dinero de un agente bancario para pagar la mensualidad de la carrera que estudia pero al caminar por la avenida Los Chasquis, al lado de lo que era el Aeroclub de Collique, fue interceptada por los delincuentes.

“Me dirigía a la casa de mi abuelita. Había puesto el dinero dentro del case del teléfono y lo guardé. A mitad de camino, los sujetos pasaron por mi lado, uno de ellos bajó de la moto, yo corrí pero me persiguió, me puso un cuchillo, quitó el celular y, al jalarme la mochila, forcejeamos. Fue ahí donde me lastimó el cuello”, narró.

Por increíble que parezca, el asalto ocurrió a las 10:30 de la mañana, a plena luz del día, y fue grabado por cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa el salvajismo con el que atacaron a la víctima.

“Yo me caí al piso. Me quería quitar como sea la mochila. Tuve que abrirla y le dije que era ropa. Él todavía se quedó viendo y luego se fue”, prosiguió la agraviada.

Similar experiencia vivió Kelly (23), quien llevaba a su hijo en brazos y fue despojada de su teléfono en el mismo lugar. Fue asaltada al mediodía.

“Era una moto con dos sujetos. El que iba detrás tenía la mochila de repartidor de delivery. Con un cuchillo me agarró la mano y robó el celular”, narró.

Con letreros ¡Queremos caminar sin temor! y ¡Basta de robos!, los pobladores pidieron mayor seguridad hoy en la mañana pues temen salir de sus viviendas y perder sus cosas de valor o, peor aún, no regresar nunca más.

Para ello, los vecinos han adquirido botones de alarma con bocinas para luchar contra el hampa. Ello lo obtuvieron luego de una inversión de más de ocho mil soles.

El gerente de Seguridad Ciudadana de la municipalidad de Comas, William Valladares, se comprometió a realizar mayor patrullaje para seguridad de la población.

