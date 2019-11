Comas: Jovencita nos representará en Mundial Femenino de Pool

Tiene 16 años y en vez de salir con sus amigos al cine o pensar en su fiesta de promoción, Katherine Salas Valverde está concentrada practicando pool todos los días en un billar de Comas. Katty quiere dejar el nombre del Perú en alto, este 20 de noviembre, en el Mundial Juvenil Femenino Bola 9 en Chipre (Europa), pero le hace falta apoyo económico para su bolsa de viaje. Nos cuenta su historia.



¿Desde cuándo practicas este deporte?

Juego billar desde muy pequeña pero práctico Pool desde hace dos años.



¿Y por qué el cambio, son muy distintos?

El pool es un deporte reconocido internacionalmente y te permite competir con otros países. Tiene similares reglas de juego a comparación del billar pero las buchacas ( hoyos) son más grandes.



¿Qué te llamó la atención del pool?

Los efectos que le damos a la bola para que ingrese a las buchacas.



¿Quién te enseñó?

Mi papá Víctor Salas y un amigo de la familia.



¿Qué se necesita para jugarlo?

Principalmente tacos, pero para practicar debidamente y conseguir buenos efectos se necesita tres tacos (uno para reventar, para dar saltos y otro para jugar) , yo solo tengo uno para jugar. Me gustaría tener más para practicar mejor pero son muy costosos, cada uno cuesta 600 dólares.



¿Y el que tienes, te lo compraron tus padres?

No, fue donación de una empresa. A mis padres no les alcanza el dinero, mi mamá es ama de casa y mi padre es operario de una compañía de servicio de agua.



¿Cada cuánto entrenas?

De cuatro a cinco horas a la semana, pero ahora que la fecha está cerca de forma interdiaria en el Billar Mala Fama de Comas.



¿En agosto de este año participaste de los XI Campeonatos Panamericanos de Bola 9 y Bola 10, qué tal?

Me fue muy bien, gané el primer lugar en Bola 10 y la medalla de plata en bola 9 por eso clasifiqué para ir al Mundial Juvenil Femenino en Chipre.



¿Cuándo es el Mundial?

Del 20 a 24 de noviembre en Chipre, que queda en el Mar Mediterráneo en Europa.



¿Está bien lejos, cómo haz hecho con el financiamiento de tus pasajes?

Voy a ir con mi padres que es mi entrenador y con mucho esfuerzo hemos comprado los dos pasajes, pero nos falta para la bolsa de viaje.



¿Pedirías apoyo?

Claro, hago un llamado a las empresas privadas para que me apoyen con mi bolsa de viajes. Me pueden escribir a mi cuenta de facebook @Katherine Salas Valverde.



¿Cuál es tu meta deportiva?

Llevarme la medalla de oro del este mundial y ganarle a China que es el país favorito, pero yo sé que podré desempeñarme con éxito.