Comas: 'Machín de los pobres' hace reír en las calles y sueña llegar a la TV | FOTOS

Hace cinco años, Christopher Bracamonte Medina (48) cambió el terno, las corbatas y el maletín por una nariz roja y un colorido traje de clown. Con un pequeño morral, en donde lleva pelotitas, una gallinita de juguete y una cámara, este artista sale a las calles disfrazado del recordado ‘Machín’, de Pataclaun , para ganarse unas monedas.



“Yo era analista de sistemas, pero nunca me sentí tan bien como ahora. Al inicio, mi mamá Yolanda no me tuvo fe. Me dijo ‘quítate la nariz, con eso no vas a conseguir nada’, pero yo le demostré lo contrario”, cuenta Christopher, quien vive en Comas.

Agrega que no solo imita los gestos, bailes y la voz de ‘Machín’, sino también del ‘Niño Nandito’ y ‘Don Fernando’, ambos interpretados por Carlos Alcántara.



“Vivo con el personaje las 24 horas, solo me quito la nariz para dormir y almorzar”, revela este clown, quien a diario sube a buses y cúster para demostrar su arte. Él sueña llegar un día a la televisión.



Trome hizo un recorrido con ‘Machín’ por el Centro de Lima y comprobó su popularidad. Algunos lo confundieron con el verdadero. Hace unas semanas, Alcántara compartió en redes un video de este artista callejero y hasta lo sorprendió con una llamada telefónica en una entrevista para una radio. “Me sentí feliz al escucharlo. Quisiera conocerlo para abrazarlo y que me dé toda su buena vibra”, dijo.



Para contratos o cualquier ayuda, llamar al 939-380-249.