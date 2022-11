Una usuaria en redes sociales registró una gran fila de varones que acudieron a participar de la campaña de vasectomía gratuita, organizada por el Minsa, en el hospital Sergio Bernales de Comas.

En los videos registrados se pudo ver a casi 80 personas esperando a su turno para atenderse bajo el proceso quirúrgico. Algunos indicaron que ya habían sacado cita con anticipación.

El registro audiosvisual se hizo viral en Tik Tok y los comentarios fueron positivos. “Su decisión nunca debe ser motivo de burla”, “Mi respeto, son caballeros responsables”, “Bien, espero sigan tomando decisiones maduras”, se puede leer.

Campaña del Minsa

Hace unas semanas el Ministerio de Salud (Minsa) anunció una campaña gratuita de vasectomía del 14 al 18 de noviembre en los principales hospitales de Lima.

Cada 18 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Vasectomía, una fecha que tiene como finalidad promover este procedimiento quirúrgico como un método anticonceptivo definitivo, cuya efectividad es de un 99 %.

¿Qué es la vasectomía y cómo se realiza?

La vasectomía es una intervención quirúrgica ambulatoria y también bajo la modalidad sin bisturí (conocido como técnica de Vasectomía Sin Bisturí).

Este procedimiento ambulatorio es realizado por un médico especialista mediante una pequeña incisión en la parte anterior del escroto, efectuando la sección y ligadura de los conductos seminales o deferentes.

El procedimiento de la vasectomía dura unos 30 minutos, se utiliza anestesia local, no requiere hospitalización y se estima un proceso de recuperación postoperatorio entre 3 y 7 días. Se puede realizar a partir de la mayoría de edad.

Luego de realizado el procedimiento, los espermatozoides se siguen produciendo en los testículos y se reabsorben en el cuerpo. La eyaculación de semen seguirá manteniendo su color, textura y cantidad.

¿La vasectomía genera algún daño?

La vasectomía no afecta el tamaño ni la forma de los testículos, no afecta la erección del pene, no disminuye el deseo sexual, no modifica las preferencias sexuales ni el género, no cambia el aspecto, forma o tamaño del pene, no causa cáncer y no evita el contagio por Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

