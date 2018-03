Comas: Mujer terminó sin oreja tras ser agredida por un acosador en Comas

Sin importarle que se celebraba el ‘ Día Internacional de la Mujer ’, una fecha en la que se busca reivindicar el papel sexo femenino, un sujeto, identificado como Aarón Ortiz Goldez, acosó a una madre de familia y le arrancó parte de la oreja ayer, en Comas. A través de RPP Noticias, la señora, muy atemorizada, denunció el hecho y pidió garantías por su vida.



Contó que estaba regresando del colegio, después de dejar la lonchera a sus hijos, cuando fue interceptada por este hombre. “Estaba con su mototaxi en la esquina…Me metió a la moto (a la fuerza), me llevó por otro lado amenazándome que me iba a matar, yo me quedé callada pensando cómo bajar”, indicó.



Agregó que estuvo secuestrado más de media hora por el sujeto, cuando decidió aventarse de la movilidad. “Me aventé de la moto y me comenzó a puñetear y golpear con sus zapatos. Estaba toda la gente, me agarró del polo, le dije ‘suéltame', me puse con valor, y me abrazó (tan fuerte), que no sentí la mordida de la oreja”, aseguró.



Mujer perdió parte de la oreja tras ser agredida por un acosador en el Día de la Mujer

Según su esposo, Carlos Bautista, este sujeto la venía acosando desde hace más de un año no solo a ella, sino también a sus hijos. Agregó que ya lo habían denunciado en varias oportunidades en la comisaría de Comas, pero descubrieron que no figura en el sistema.



Bautista indicó que ya interpusieron una nueva denuncia para que quede tras las reglas y pide a las autoridades garantías para su familia. “Este señor es un peligro. Es un mototaxista que para acosando a muchas mujeres. No puede estar en la calle”, dijo.