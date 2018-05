Comas: Pelea con su cuñada y le lanza olla de avena hirviendo a su sobrina de un año en venganza [VIDEO y FOTOS]

¡Indignante! Una desalmada tía le arrojó una olla con avena hirviendo sobre el cuerpecito y rostro de su sobrina de solo un año tras pelear con su cuñada en su vivienda de Comas. Tras el ataque, la mujer se dio a la fuga.



El hecho se habría desatado por los celos que tenía la mujer, Jennifer Guadalupe Medrano, desde que su hermano dejó de apoyarla económicamente para dedicarse a su familia y a su pequeña. Desde que supo que la niña vendría al mundo la agresora tuvo constantes enfrentamientos con su cuñada, a quien le hacía la vida imposible y siempre la agredían verbalmente. La suegra también tenía problemas con la mamá de la bebé agraviada.



El día de la agresión, la tía celosa llegó hasta la vivienda de su cuñada y empezó a reclamarle que por su culpa su hermano ya no la apoya. El cruce de palabras entre ambas mujeres se tornó más intenso hasta llegar a la agresión.



Es en ese instante que a la agresora no le importó que su cuñada tenga a su sobrina en brazos, agarró la olla de avena hirviendo y se lo arrojó encima a la niña, quien en ese instante estalló en llanto y tuvo que ser llevada inmediatamente al hospital más cercano.



"Agarró la olla y me lo tiró, me tiró todo el Quaker, pero a mí no me cayó, le cayó todo a mi hija. Ahorita mi hija está totalmente quemada", dijo muy indignada. "Encima cuando le llega a quemar a mi hija ella me agarra de los pelos", agregó.



Debido a la gravedad de las quemaduras, la bebé fue trasladada a la unidad de quemados del hospital del Niño. El diagnóstico de la pequeña es reservado.



"Yo creo que tenía celos porque mi pareja me daba mucha atención a mí y no a ella, a su hijita, porque su hijita no tiene su papá y antes de que yo tenga mi hija él era como un padre para su sobrina", sostuvo la mujer afectada entre lágrimas.



La mamá de la menor hizo un llamado para que su niña pueda ser trasladada hasta la sede de San Borja del Hospital del Niño, donde podrían hacerle injertos.



La tía agresora se encuentra no habida y la familia paterna no responde por la cruel agresión hacia un ser inocente.