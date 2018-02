Comas: piscina donde una niña se ahogó en extrañas circunstancias seguía funcionando [VIDEO]

Indignante. Una piscina ubicada en el distrito de Comas venía funcionando con normalidad, pese a que el jueves una niña perdió la vida en sus instalaciones. La menor se ahogó en extrañas circunstancias.



Como si no hubiera pasado nada. Un equipo de Latina constató que el local abrió con normalidad este viernes.



Según contó la madre de la víctima, la menor de 10 años estaba realizando una pirueta de extremo a extremo de la piscina, cuando de pronto perdió el equilibrio y cayó al agua.



La madre pidió ayuda, pero nadie se acercó a auxiliar a la pequeña. Los profesores no se encontraban en la zona en ese momento.



Lo sorprendente es que después de este hecho, el local no fue clausurado y mucho menos se avisó a la policía de lo ocurrido.



Los padres de la menor manifestaron que el dueño del local no se ha acercado a ellos hasta el momento, y que están velando a su hija con sus propios medios.



Sin embargo, el encargado de la piscina aseguró que la niña no murió producto de un ahogamiento, sino por un episodio de epilepsia.



"El agua le quedaba a la altura de la cintura. A la niña le ha ocurrido un shock de epilepsia, mas no un ahogamiento. Se le sacó y se le atendió", recalcó el encargado. "Todo se le ha dado. (...) La niña reaccionó cuando se le dio el RCP (Reanimación cardiopulmonar)", agregó.



En tanto, la madre dio otra versión. Ella contó que su hija no recibió los primeros auxilios e incluso usó su perfume para intentar reanimarla.



La niña perdió el equilibrio y cayó a la piscina. Video: Latina