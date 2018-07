Comas: Sujeto cegó a la madre de sus hijos con un desarmador pese a que la mujer contaba con garantías

¡Ni una menos! Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró la mañana de este viernes en Comas . Allí, una madre de familia denunció que el padre de sus hijos la cegó con un desarmador.



Gladys Olivia Puzare Rodríguez viene aguantando durante mucho tiempo el maltrato físico de su expareja, Enrique Melchor Benites. Según contó la víctima de violencia contra la mujer , puso garantías contra su vida en la gobernación de Comas , las mismas que le fueron aprobadas.

Según denunció, a pesar de contar con el documento la Policía nunca la auxilió. Cada vez que iba a la comisaría del sector de Comas le indicaban que irían dentro de algunos días, pero jamás llegaron.

"Me ha agredido delante de mis hijos, esta es la tercera vez. La Policía me decía que esperara, que ya iban a llegar y yo les decía que él me va matar, que me va quitar a los bebes" , contó Gladys Puzare a 90 Matinal.

El sujeto llegó hasta la vivienda de Gladys Puzare en Comas y la agredió con un objeto punzante en el ojo, al parecer un destornillador. La mujer perdió la vista tras el vil ataque que fue realizado en presencia de sus menores hijos.

"Yo tengo miedo de que vuelva acá y termine de hacer lo que quiere hacer, matarme" , denunció la víctima de violencia al mismo tiempo que indicó que su agresor aún está libre, probablemente escondido y esperando para buscarla de nuevo.

Sujeto ataca a la madre de sus hijos con desarmador. Video: 90 Matinal

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.