El cruel taxista que le clavó un fierro y luego arrolló a su expareja porque se había comprometido, presentaba una serie de antecedentes policiales; según reveló la periodista Juliana Oxendord. Hasta el momento la policía continúa tras los pasos de Richard Montoya Calderón, quien cometió el impactante crimen en Collique, Comas.

Oxenford reveló que Montoya Calderón presenta antecedentes por robo agravado, TID, lesiones leves, choque por embiste y tentativa de abuso sexual. “¿Qué hace suelto un tipo con esos antecedentes?”, se preguntó la periodista.

“Acá lo que no hay es voluntad, ni ganas de cuidarnos. De la boca para afuera ‘sí las mujeres son las más vulnerables’; pero en el acto no hacen absolutamente nada. No les interesa”, manifestó en alusión a las autoridades.

Agregó que en lo que va del año (entre enero y mayo) se han registrado 54 casos de feminicidio, además, de 100 tentativas.

