Vecinos bañan en agua helada y le cortan el pelo a presunta ladrona pero es liberada a las pocas horas

Vecinos del comité 9 y 10 de Vista Alegre en Comas denunciaron que la última semana fueron víctima del robo sistemático de sus viviendas. Cansados de la situación, decidieron organizarse en rondas y finalmente capturaron a una mujer que identificaron como la autora de los robos.



Según se en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, la mujer se pasea por las calles con su cómplice observando las viviendas que pretende asaltar. Incluso se le ve intentando ingresar a una de las casas.

Indignados por su accionar, los vecinos la capturaron, la amarraron a un poste, le cortaron el cabello, le quitaron parte de la ropa y finalmente la bañaron en agua fría. Pese a la presión para que les revelara la identidad de su cómplice, la mujer dijo no saber nada.

El linchamiento se dio frente a un policía, que no pudo hacer nada por sacar a la acusada del lugar. Pese a las súplicas, llantos y promesas de que no volvería a robar, los vecinos no soltaron a la presunta delincuente.

Luego de dos horas, llegaron los refuerzos policiales y tras negociar con los vecinos, pudieron llevar a la mujer a la comisaría. Sin embargo, lo más indignante del caso es que la soltaron poco después por falta de pruebas.

La mujer, identificada como Brenda M. S. de 26 años y madre de dos hijos, se retiró de la comisaría con su padre, quien aseguró que su hija no es una delincuente y amenazó a los vecinos con denunciarlos por agredirla.

Según una de las vecinas agraviadas, la presunta ladrona se retiró de la comisaría con una mochila y una cartera que le había robado dos días antes. Según América Noticias, pusieron hasta tres denuncias contra ella en la comisaría.