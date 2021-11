El zorro andino ‘Run Run’, de ocho meses de vida, que se ha ganado el cariño de la ciudadanía, fue ubicado aproximadamente a las 6 de la mañana de este sábado. Periodistas y vecinos alertaron al Servicio Nacional Forestal (Serfor) para que lo capture. El animal sería trasladado al Zoológico de Huachipa.

El animal, que se muestra sediento y hambriento, al parecer, en esta oportunidad no tendría escapatoria. Los vecinos alertaron a la Policía de su ubicación en una calle del asentamiento humano Sol Naciente.

Un equipo de periodistas de RPP lo avistaron en la falda de un cerro y hombres de prensa de América Televisión lo captaron durmiendo sobre el techo de una vivienda. Sin embargo, Serfor no habría llegado a tiempo, ya que según informó pasadas las 10 de la mañana América Televisión, el zorrito se despertó y salió huyendo por la presencia de varias personas.

Según la mujer que cuida de Run Run y lo alimenta, no llamaron a Serfor dos veces y les escribieron por WhatsApp, pero por la situación de la pandemia, no pudieron llegar a tiempo. Asimismo, asegura que no es un animal agresivo y está al pendiente de su captura y reubicación en un lugar seguro.

Días antes, Serfor colocó un señuelo con alimento para dormirlo pero no dio resultado. También se le vio buscando comida y acompañado por unos perros domésticos. Moradores señalaron que este espécimen fugó de su hogar en mayo.

El regidor de la Municipalidad de Lima, Carlo Ángeles, informó en sus redes sociales que la intención es trasladar al zorro al zoológico de Huachipa.

La dueña del animal explicó que su hijo compró el animal en el Centro de Lima creyendo que se trataba de un perro de raza siberiano. “Cuando ya fue creciendo y quiso morder, mi esposo dijo ‘ese no es perro, es zorro’, por el olor mismo de las heces y la orina se dio cuenta que era zorro”, comentó la propietaria.

La dueña del zorro también indicó que la situación es un tormento para ella porque tiene que pagar todos los animales que se come en las domésticas granjas de sus vecinos.

