Para el deleite de todos los fanáticos de los cómics y ciencia ficción. El mes de julio quedará marcado para millones de fanáticos que podrán conocer a sus actores favoritos del mundo del cine y la ciencia ficción.



¿Qué actores vendrán a la Comic Con Lima 2018?



Entre los actores invitados se encuentra Brianna Hildebrand de Marvel y Ray Park junto a D aniel Logan de la franquicia Star Wars.



Comic Con Lima 2018 será una convención dedicada al cómic y el mundo del entretenimiento que se celebrará en el Centro de Exposiciones del Jockey Club los días 19, 20, 21 y 22 de julio de 2018 , un evento temático sin precedentes hecho en Perú con las más impactantes propuestas de entretenimiento jamás vistas en algún evento realizado previamente en esta ciudad.



FERIAS Y EVENTOS SAC se complace en anunciar la realización de este importante evento tal cual se lleva a cabo en las grandes capitales del mundo, Comic Con Lima será el epicentro del entretenimiento durante los días que se lleve a cabo.



Grandes estrellas de Hollywood por primera vez en Lima

La presencia de celebridades del mundo del cine era fundamental para la realización de esta convención, es por eso que se ha confirmado la presencia de la estrella del Universo Cinematográfico de Marvel Studios, la actriz Brianna Hildebrand quien personifica a Negasonic Teenage Warhead y a otra estrella, que pronto estaremos anunciando.



Otro de los artistas invitados es el actor Ray Park, que llega por primera vez a Lima. Conocido por su papel de Darth Maul, uno de los villanos más icónicos de las precuelas de Star Wars, también participó en la primera entrega de la saga X-MEN como TOAD, además de actuar en las películas G.I. Joe: The Rise of Cobray G.I. Joe: Retaliation.



También de la Saga de Star Wars, el actor Daniel Logan, quien personifico al joven Boba Fett en Star Wars: Episode II - Attack of the Clones y le prestó su voz en la segunda temporada de la serie animada Star Wars: The Clone Wars, que volverá a pisar el suelo peruano.



El actor y skater Bam Marguera que formó parte de “Jackass”, una de las series más importantes de MTV y participó en el reality show “Viva la Bam”, figura entre la lista de los invitados a la primera edición del Comic Con Lima 2018. Para celebrar los 25 años de los Mighty Morphin Power Rangers, llega el Red Ranger, Steve Cardenas, conocido por su rol como Rocky DeSantos y Carla Perez, quien interpretó a Rita Repulsa.



Los vehículos más icónicos de la historia del cine

​

Como parte de las atracciones que llegarán a Lima , este increíble evento tendrá una exhibición de réplicas a escala real de famosos automóviles de las franquicias más importantes de la historia del cine; los batimóviles que se utilizaron en las películas Batman v Superman y en Batman de Tim Burton estarán presentes en el Centro de Exposiciones del Jockey, además de la moto que uso el hombre murciélago en las películas de Christopher Nolan , así como el Jeep de “Jurassic Park” y el legendario Delorean de Volver al Futuro.



Esta primera edición contará con la exhibición del 'Museo Hiperealista Walt Wizard' que cuenta con estatuas de las figuras más icónicas de todos los tiempos, es así que Brad Pitt, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Harry Potter, el guason, Capitán América, Ironman, Darth Vader, Batman, E.T., Jason, entre muchos personajes más.



Walter Huamán, bautizado por los artistas de Hollywood como Walt Wizard, empezó a hacer sus obras desde el 2006 cuando tras un viaje a EE.UU. logró conocer a Sylvester Stallone.

Son más de 15 años de trabajo en los que ha creado y vendido sus obras a famosos coleccionistas del mundo. En su poder tiene más de 50 estatuas.



Entre los cosplayers internacionales invitados llegarán Cecil Garner (EE.UU), Holly Wolf (Canadá) y Laura Gilbert (Australia).

El evento cuenta con dos tipos de entrada, y se encuentran a la venta desde el miércoles 13 de Junio en Teleticket:



- Entrada Standard de un día a S/ 35 más comisión de la ticketera : Te da derecho a acceso a la convención para el día que figura en el ticket. Precio de preventa válido para el mes de Junio.



- Paquete Pase Rápido (S/ 150): Incluye 1 entrada pase rápido para cada día de la convención (Sin hacer filas), una invitación a nuestra EXCLUSIVA INAUGURACIÓN (19 de julio), y fotos gratis con todos los autos en exhibición ese día jueves.