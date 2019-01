Cómico ambulante 'Caballo' se defiende de denuncia por tocamientos indebidos: "¿Acaso es malo darle un pico a mi hija?"

El cómico ambulante 'Caballo' estuvo en el ojo de la tormenta luego que se publicara un video viral en Facebook donde los usuarios denunciaron que le realizaba tocamientos indebidos a su hija de 17 años. El artista de la calle salió al frente de las denuncias junto a su esposa y se defendió



"Jamás voy a tener la intención de hacerle daño a mi propia hija, al ser que yo le he dado la vida. No me importa lo que importa lo que diga la gente. Ese video está alterado. No es el verdadero video. Crees que si fuera un monstruo, un violador, voy a colgar un video en vivo sabiendo que eso le va a hacer daño a mi hija", dijo el cómico ambulante, quien ha sido denunciado por el Ministerio Público.

Agregó que en ningún momento le coge las piernas con intención morbosa. Mientras que su esposa también lo defiende y asegura que no ve a su hija desde el 31 de diciembre y no sabe dónde está.



"Yo vengo por mi hija, soy madre. Yo me he presentado en el Ministerio Público. Mi hija tiene 17 años y ha recibido amenazas. La gente no sabe el daño que está haciendo con sus comentarios en las redes sociales. Me han quitado a mi hija", dijo entre lágrimas la esposa del cómico ambulante.

"No me arrepiento de la conducta (en el video), no hubo mala intensión. Yo le doy un pico en la boca, eso no es un delito. No es delito darle una palmada. Yo no he hecho nada malo", seguía justificándose 'Caballo'.



El cómico ambulante, asimismo, sostuvo que "a mi nadie me señala como un violador porque nunca le he hecho daño a nadie"