La crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 ha afectado a muchas familias, en especial a los del rubro artístico. Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, es uno de los perjudicados. El conocido comediante de la calle ha dejado de hacer reír a la gente debido a que ya no puede trabajar por esta nueva cuarentena en Lima.

“Soy padre de cuatro hijos y la estoy pasando mal, por esta cuarentena ya no puedo hacer mis shows en las calles y llevar dinero a casa. El año pasado fue igual, esta pandemia está afectando a todos, pero a los artistas más porque nadie se acuerda de nosotros”, contó a Trome.

Para colmo de males, el cómico ambulante, de 36 años, manifestó que perdió el departamento donde vivía junto a su familia y se quedó endeudado al invertir todos sus ahorros en un negocio gastronómico que tuvo que cerrar por el primer confinamiento.

“Todos saben que los bancos no perdonan y ahora estoy endeudado. Abrí un restaurante y fracasó por el virus. Le pido al Gobierno que por favor cancelen la cuarentena y tomen otras medidas. Mucha gente necesita trabajar en la calle para vivir”, agregó.

SHOW VIRTUALES

Sin embargo, como buen peruano, ‘Robotín’ no se quedó de brazos cruzados ante la adversidad. Ya ha empezado a realizar shows virtuales por Zoom para niños y adultos, además de que incursionará en el mundo de los ‘saludos virtuales’.

“He vendido ropa, frutas e incluso hice trabajos de fumigador, he hecho de todo para sobrevivir. Ahora con los shows y saludos virtuales puedo tener un ingreso. No hay tarifa fija, ya cada persona me dará su bendición, todo dinerito es bien recibido. Lo hago por amor al arte y para pagar mis deudas”, indicó.

Si alguna persona desea contratar a Alan Castillo ‘Robotín’ para un show virtual o que le envíe un saludo vía celular, puede ubicarlo en el 9951-93044.