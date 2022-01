La Comisión de Ética del Parlamento archivó ayer la denuncia contra el legislador de Acción Popular, Jorge Flores, por haber sobornado a un periodista en la región de Puno en setiembre del año pasado, cuando dio un billete de 100 soles para que pueda ser entrevistado.

El grupo de trabajo rechazó el informe elaborado por equipo técnico de la comisión que recomendaba sancionar al parlamentario con una suspensión de 30 días. La decisión se tomó por cinco votos en contra y cuatro en abstención.

En setiembre del 2021, el periodista puneño Liubomir Fernández denunció al congresista Flores Ancachi por haberlo sobornado con un billete de 100 soles para que deje de entrevistar a su colega de bancada y también electo por Puno, Carlos Cevallos.

“Me dio un apretón de manos y me estaba pasando 100 soles y en ese acto yo rechacé contundentemente esa actitud del congresista, y lo que hice fue de inmediato sacar mi teléfono celular e increparle en el acto por su actitud de pretender sobornarme [...] para que ya no lo busque al señor Carlos Cevallos para entrevistarlo sobre distintos temas, sino que lo busque a él”, dijo el hombre de prensa a RPP.

En declaraciones al mencionado medio, Flores Ancachi negó la acusación y aseguró que solo había pretendido invitar al periodista a un almuerzo “por cortesía”.

“No creí que un almuerzo lo iba a ofender [...] por qué tendría que sobornarlo”. “La cortesía mía fue porque los amigos con los que me dirigía a almorzar eran también sus amigos de la universidad, con esa confianza es que yo le ofrecí un almuerzo”, aseguró.