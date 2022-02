El gran paso de la educación secundaria hacia la educación superior puede ser un proceso que no todos los jóvenes afrontan de la misma manera. Un estudio realizado por el portal Ojo Público reveló que, del total de jóvenes beneficiados por Pronabec desde el 2012, más de 15 mil alumnos no lograron culminar sus estudios por distintos motivos; entre ellos la falta de información sobre la carrera elegida.

En este contexto, Miguel Flores Galindo, jefe de la Carrera de Psicología de la UARM (Universidad Antonio Ruiz de Montoya), en el marco de la apertura de las inscripciones para su examen de admisión del 19 al 24 de febrero, comparte cuatro recomendaciones para elegir de manera correcta la carrera:

1. AUTODESCUBRIMIENTO: Muchos adolescentes suelen confundir la vocación profesional con un “llamado”, por lo que se quedan en la espera de que una carrera, “mágicamente”, les llame la atención. Es necesario que cada joven realice un proceso de autoexploración y reflexión interna, en donde se analice las siguientes preguntas: ¿qué es lo que me gusta hacer?, ¿cuáles son mis temas favoritos?, ¿qué es lo que me da satisfacción hacer?, ¿para qué quiero hacer eso que me gusta?

2. ANALIZA TUS PASATIEMPOS: Los hobbies suelen dar pistas sobre el camino profesional que se puede seguir. Pero no deben confundirse con la carrera en sí a estudiar. Por ejemplo, una adolescente aficionada a la repostería no significa necesariamente que deba estudiar repostería, pero su relación con ese pasatiempo brinda información valiosa. Asociado a la repostería esta la cocina, pero también las industrias alimentarias en términos generales: la administración que se requiere para llevar una empresa de repostería, el marketing para vender los productos, entre muchas variables. El hobby ayuda a conocernos, pero su relación con la vocación no siempre es directa y evidente.

3. EXPLORACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA: Luego de pasar por el proceso de autodescubrimiento, se recomienda investigar la oferta académica disponible. Hoy en día existen opciones universitarias y técnicas para diversas carreras profesionales. Es importante que los padres no intervengan con comentarios negativos sobre si la carrera escogida tiene o no mercado laboral, puesto que la rentabilidad, satisfacción y éxito en trabajo dependerá, en mayor medida de la pasión por el trabajo.

4. ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES: En este paso, los padres deben tener en cuenta que, si sus hijos aún no descubren qué carrera estudiar, esto no es un motivo de alarma. Por el contrario, los padres deben ayudarlos a reducir los momentos de angustia que esta decisión implica. Si hay mucha alarma, la angustia se eleva y no permite tomar decisiones razonadas. La forma adecuada para intervenir en este proceso es darles la suficiente confianza y comunicación a nuestros hijos, así como todas las herramientas para que el proceso de autodescubrimiento y exploración de la oferta académica sea lo más llevadero posible.

De otro lado, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que recientemente se reinventó bajo un nuevo concepto visual y de nombre, anunció las inscripciones para el primer examen de admisión 2022 que se realizará desde el 19 al 24 de febrero. El proceso de admisión regular es a nivel nacional y los interesados pueden postular a cualquiera de las 9 carreras profesionales de pregrado que imparte en sus tres facultades (Filosofía, Educación y Ciencias Humanas; Ciencias Sociales; e Ingeniería y Gestión), todas con el componente humanista que se reconoce en sus egresados.

El postulante llenará un formulario de inscripción en línea; y es necesario contar con la documentación que se solicita como certificado de estudios de 1° a 5° de secundaria emitido por el colegio de origen en formato aprobado por el MINEDU, copia de DNI, entre otros. Para mayor información, puede visitar la página oficial de la UARM enhttps://www.uarm.edu.pe/ o llamar al (511) 719 – 5990.

