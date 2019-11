Concesionarios de corredores viales dejan sin efecto suspensión del servicio programado para este jueves

Los concesionarios de los corredores viales complementarios anunciaron que dejaron sin efecto la suspensión del servicio que iban a realizar este jueves.

Ángel Mendoza, representante del grupo indicó que tendrán una reunión este jueves con la presidenta del Consejo Directivo de la ATU, María Jara, para analizar el tema.

Vale precisar que los operadores de los corredores viales complementarios anunciaron que mañana, jueves, suspenderán el servicio de 5 a.m. a 8 a.m. como protesta ante las presuntas pérdidas que registran desde que entraron en funcionamiento.

Ante ello, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, cuestionó dicha decisión e indicó que no permitirá que se antepongan los “fines económicos” de un grupo de empresarios, pues consideró que ellos pretenden incrementar la tarifa de los pasajes.

"Lo que nos ha convencido (de María Jara) es que, a pesar de no estar en funciones de los corredores complementarios, mañana de manera inmediata se agilizarán las medidas de solución para el caos del transporte”, afirmó para el programa “Nada está Dicho” de RPP.



Cuestionó el pronunciamiento del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sobre el tema a través de Twitter, pues consideró que no ha tratado de solucionar el tema. Además, negó que pretendan subir las tarifas de los pasajes.



Indicó que tuvieron una reunión con funcionarios de Protransporte y que no llegaron a un acuerdo. Incluso, aseguró que recibieron “amenazas”.



Por su parte, la Municipalidad de Lima descartó, en un comunicado, que los concesionarios de los corredores complementarios registren pérdidas económicas, pues aseguró que los ingresos percibidos por ellos, en lo que va del 2019, han sido superiores en más del 13% en comparación a los del año pasado.



Además, advirtió que procederá a aplicar sanciones y anular los contratos con las empresas concesionarias en caso suspendan el servicio este jueves, pues consideró que no existe sustento legal ni técnico para esa decisión.