El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, aseguró que los conciertos en dicha jurisdicción carecen de autorización municipal y pidió al público que “ no se dejen engañar, porque los están estafando ” ante los anuncios de espectáculos a llevarse a cado en las próximas semanas.

Bruce Montes de Oca aseguró que para que un espectáculo sea autorizado a desarrollarse en Surco deberá cumplir con tres condiciones: isonorización, que no genere congestionamientos en las principales avenidas y que asegure la integridad de las personas.

Suspenden eventos y conciertos en tres locales de Surco

“Hago un amigable llamado a las empresas que venden tickets (Teleticket y Joinnus) que por favor no pongan a la venta boletos de espectáculos en Surco porque no tienen permiso. En Surco no se van a hacer conciertos masivos. A los consumidores, no se dejen engañar porque los están estafando ”, advirtió.

En diálogo con América TV que los tres locales en los que se realizaban espectáculos en Surco, entre ellos Arena Perú y Plaza Arena, no seguirán operando como salas de concierto.

Esta semana, la Municipalidad de Santiago de Surco aprobó una ordenanza que faculta al alcalde distrital a dictar las medidas necesarias para llevar a cabo la regulación de concierto y por ende las prohibiciones anunciadas por Bruce Montes de Oca.

La norma faculta al alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía, “dicte las medidas reglamentarias concerniente a Autorizaciones Temporales de eventos masivos, y las demás que correspondan, de acuerdo a las necesidades y/o requerimientos sociales y/o institucionales”.