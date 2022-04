Con el objetivo de que los jóvenes conozcan sobre su derecho a decidir, la organización Católicas por el Derecho a Decidir Perú, con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos en Perú, lanzó oficialmente el concurso “Al ritmo de tus derechos, ¡hazte escuchar!”, que busca que los participantes a través de una canción grabada en video puedan promover los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas.

Al respecto, la embajadora del Reino de los Países Bajos en Perú, Natalie Lintvelt, mencionó que con este concurso se busca darle voz a quienes quieran utilizar la música como un canal para brindar mensajes que les permita a todos conocer y hacer valer sus derechos.

“He aprendido que los peruanos son personas muy trabajadoras y alegres y que a través del arte y la cultura logran expresar sus sentimientos. Con esta iniciativa de CDD- Perú se trata de ayudar a disminuir la violencia contra las mujeres. Según cifras de la ONU, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual de parte de una pareja, y 7 de cada 10 mujeres han sido acosadas en algún momento de su vida. Hay que abrir la conversación, el respeto por la integridad física de cada una. No es no”, destacó la embajadora.

Por ello, el concurso ‘Al ritmo de tus derechos, ¡hazte escuchar!’ permitirá a los participantes impulsar valores como la autonomía, la libertad de conciencia, justicia reproductiva, entre otros. Los tres primeros lugares serán acreedores a premios económicos.

Desde su natal Ayacucho, la cantante urbana y compositora peruana Renata Flores, quien es una de los rostros del concurso, habló sobre la discriminación que le ha tocado vivir por ser quechua hablante. Desde muy pequeña asegura que sintió el rechazo de las personas por hablar una lengua diferente, lo cual afectó su autoestima y por muchos años creyó que no tenía derechos como mujer.

“Me he dado cuenta que el arte puede hacer grandes cambios y sensibilizar más a las personas. Es muy importante que siendo jóvenes nos escuchen, porque muchos problemas se tienen que mejorar como la defensa a nuestros derechos como mujeres. Todo esto trato de plasmarlo en mis canciones, buscando que se unan muchas más y sentirnos como una gran comunidad, como Ñañaykuna (mis hermanas) en quechua. Hay mucho por hacer para lograr este cambio en la sociedad e invito a todos a participar de esta gran iniciativa”, enfatizó la joven cantante.

Otra de las voceras del concurso es Andrea Burga, activista con discapacidad visual, cantante, periodista y conocida influencer, quien al igual que Renata ha padecido situaciones de discriminación, pues no consideran que tiene derecho a recibir información sobre temas como educación sexual o métodos anticonceptivos.

“El arte es un gran vehículo para visibilizar los prejuicios hacia las mujeres con discapacidad, sobre todo en relación a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Se nos ve como asexuadas. Sin embargo, somos atacadas y según el Centro de Emergencia Mujer se han presentado 60 casos de violencia sexual hacia personas con discapacidad. Para mí el arte tiene el poder de transformar y lograr que nuestra sociedad poco a poco sea menos discriminativa”, destacó Andrea.

INSCRÍBETE:

En tanto, Melissa Sánchez de CDD-Perú comentó que el concurso está dirigido a participantes de 16 años a más, que residan en territorio peruano, sea de manera individual o en equipo (no mayor a 5 personas). “Pueden presentar demos con una duración máxima de 4 minutos y en idioma español, quechua, aymará, shipibo-conibo u otra lengua originaria. Todos pueden participar”.

En cuanto a los incentivos económicos, se otorgarán premios de 4,500 soles para el primer lugar, 3,000 soles para el segundo lugar, y 1,500 soles para el tercer lugar. En todos los casos incluye además la grabación del tema en un estudio profesional.

Para más información sobre cómo participar del concurso pueden comunicarse al Whatsapp 956238187, enviar un correo a elena@cddperu.org o melissa@cddperu.org

Si desea conocer las bases del concurso puede visitar http://www.cddperu.org/sites/default/files/bases_concurso_alritmodetusderechos.pdf

