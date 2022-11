Si amas el café y también la fotografía, entonces llegó el momento de darle rienda a tu creatividad para sacar la mejor foto de tu bebida preferida. El concurso fotográfico es organizado por la Cámara Peruana del Café y Cacao. El ganador o ganadora (primer y segundo puesto) será anunciado el 27 de noviembre durante la Expocafé Perú 2022.

BASES DEL CONCURSO

La fotografía deberá ser propiedad del autor y debe reflejar el consumo de café peruano. Cada concursante podrá presentar una sola imagen, original e inédita, en alta calidad.

La fotografía a ser presentada en el concurso deberá considerar lo siguiente:

a) No deberá haber ganado ningún concurso anteriormente.

b) Deberá estar en formato digital, a color o en blanco y negro.

c) No se aceptan reproducciones ni obras que muestren directamente leyendas o marcas que puedan interpretarse –a criterio del jurado– como publicidad.

d) No se permiten fotomontajes. Solo se puede hacer ajustes básicos como corrección de color, saturación, brillo y contraste.

e) La fotografía presentada no deberá atentar contra la ley, ni el estado de derecho. Asimismo, no deberá promover, directa o indirectamente, la violencia, ni ningún tipo de discriminación. El jurado no aceptará aquellas propuestas que no aporten a los objetivos del concurso.

Pueden participar coffeelovers, cafeterías y público en general.

DURACIÓN DEL CONCURSO

El concurso empieza el 7 de noviembre de 2022, a las 6 p.m. y termina el 19 de noviembre de 2022 a las 10:00 p.m. Las presentaciones hechas antes o después del período de duración del concurso no serán tomadas en cuenta.

Enviar la foto a este correo: concurso@camcafeperu.com.pe

El jurado está conformado por cinco miembros:

Fabiola Valle, comunicadora con especialización en fotografía documental.

Claudia Ramirez, directora comercial de la revista La Ruta del Café Peruano

Renzo Salazar, fotógrafo del grupo El Comercio.

Flor Ruiz, fotógrafa independiente.

Diego Pérez, fotógrafo especializado en temas ambientales.

LOS PREMIOS

Primer lugar: Un Aeropress y dos bolsas de café Mama Quilla.

Segundo lugar: Un V60 de Hario.

