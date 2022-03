Un deslizamiento de rocas en la provincia de Hualgayoc, en Cajamarca, cubrió un automóvil que trasladaba a cuatro ocupantes. Solo tres pasajeros lograron salir rápido de la unidad, sin embargo, el conductor permaneció varias horas encerrado antes de ser rescatado.

De acuerdo a Canal N, el accidente se produjo a pocos minutos del ingreso a Bambamarca. “Yo luchaba adentro del carro, luchaba por vivir, no quería morir. Me sentí desesperado porque las rocas cada vez me aplastaban más y yo dije:’ ya hasta acá. Dios, en tus manos estoy, te encargo a mis hijos’. Ya venga lo que venga, porque sentí que ya me iba. Parecía el final. Fue muy duro para mí”, contó Ulises Días Ruiz, conductor de la unidad.

Deslizamiento de rocas en Cajamarca cubrió auto y chofer logró ser rescatado tras varias horas: “Fue muy duro para mí”

Fue gracias a la ayuda de los pobladores de la zona y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), que, tras romper el chasis del auto, lograron rescatar a Ulises ileso.

“Doy gracias a Dios porque Dios es el único que nos puede quitar la vida, nos puede regalar un día, un año o cien años más”, indicó el agraviado.

Tras su rescate, un cargador frontal retiró el vehículo y las piedras que cayeron producto del deslizamiento.

