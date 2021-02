El congresista de la bancada Nueva Constitución, Hipólito Chaiña, aseguró a Trome que su proyecto de ley, que busca expulsar del país a extranjeros indocumentados, no se trate de un acto de xenofobia contra los venezolanos. El legislador indicó que solo es una medida para controlar la delincuencia en el Perú.

“Me están criticando pero no soy xenofóbico, mi proyecto de ley solo busca reducir la delincuencia en Lima y en el país, dar paz a mis compatriotas, hoy por hoy, no se puede salir a la calle por temor. En los últimos seis meses los robos y asesinatos ha aumentado y la llegada de inmigrantes venezolanos ha contribuido a eso. El objetivo es solo expulsar a delincuentes extranjeros que están indocumentados o han cometido delitos. En otros países del continente también han hecho lo mismo”, indicó a Trome.

Además, el parlamentario manifestó, que según cifras que ha obtenido, hay 40 mil venezolanos en el país que han cometido delitos o están indocumentados.

“Conozco a muchos venezolanos y colombianos que trabajan dignamente en el país, me saco el sombrero con ellos, aclaro de nuevo que no soy xenofóbico, solo quiero que mi proyecto marque el inicio de un respeto de parte de los extranjeros que llegan al país o ya están acá, no pueden venir a hacer lo que quieran”, agregó.

CUIDAR A LA JUVENTUD

Asimismo, Chaiña afirmó que otro de los objetivos de su polémico proyecto de ley es evitar que la juventud de nuestro país aprenda las nuevas modalidades de robos que, a su entender, están trayendo los extranjeros que llegan al Perú.

“Hay que cuidar a nuestra juventud. Todos somos testigos sobre la inseguridad ciudadana, y la mayoría de detenidos por robos o asesinatos son extranjeros. Esa gente hay que expulsarla. Los venezolanos decentes no tienen que preocuparse. Ellos seguirán trabajando y siendo un orgullo para su país”, acotó.

El legislador indicó que su proyecto de ley será debatido en diversas comisiones del Congreso a partir de la próxima semana y espera recibir el apoyo de sus colegas por “ser de necesidad nacional”.

Proyecto busca expulsar del país a venezolanos indocumentados