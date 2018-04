POR: MIGUEL RAMÍREZ / Periodista de investigación

No solo el narcotraficante colombiano Diego Sánchez Ospina estuvo en el matrimonio del congresista fujimorista Edwin ‘Edú’ Vergara Pinto. En la pomposa fiesta de su boda –ocurrida en octubre del 2016 y adonde asistió la mayoría de la bancada de Fuerza Popular– participó el también colombiano Luis Castaño Lema, el encargado de custodiar el cargamento de droga que fue incautado hace dos semanas en el distrito de San Juan de Lurigancho.



Así lo reveló a este columnista uno de los asistentes a ese evento. Contó que, días después de su matrimonio, el mismo parlamentario colgó fotografías en su cuenta de Facebook, en una de las cuales aparecía con Sánchez Ospina. Las imágenes desaparecieron apenas estalló el escándalo.

Como se sabe, el 4 de abril pasado, el colombiano fue capturado cuando pretendía sacar del país 984 kilos de cocaína hacia Europa, camuflados en fardos de papel reciclado y cartón prensado. Coincidentemente, a ese rubro comercial del reciclaje se dedica el parlamentario y su familia hace años.



Días antes de ese golpe, los agentes antidrogas que verificaban las empresas del narcotraficante Sánchez Ospina, se quedaron sorprendidos con el nombre de uno de sus socios. Pensaron que se trataba de un homónimo. Pero después lo identificaron plenamente: era el congresista Vergara Pinto.

El parlamentario había sido socio con el colombiano en la empresa de pinturas Golden Colors desde el 2014 hasta el 17 de junio del 2016. Cuando se descubrió el cargamento de droga, el congresista trató de marcar distancia con el narcotraficante. Dijo que no sabía a lo que se dedicaba, que cedió sus acciones cuando salió electo y luego ya no tuvo mayor contacto con él.



Varios hechos, sin embargo, lo desmienten. Para empezar, uno no invita a su boda a un amigo cualquiera. Se descubrió, además, que el legislador viajó en 8 oportunidades a Colombia, en algunas de las cuales coincidió con el colombiano Sánchez Ospina.

El jueves pasado, la revista ‘Caretas’ publicó una sensacional revelación: el narcotraficante habría visitado hasta en dos oportunidades al congresista de Fuerza Popular ¡en el mismo Congreso de la República!



‘Edú’ Vergara pertenece al entorno más íntimo de Keiko Fujimori. Es miembro del Comité Ejecutivo Nacional y secretario de ética de Fuerza Popular. Durante la campaña electoral del 2016, Keiko eligió a una de sus plantas recicladoras de papel para presentar al economista Elmer Cuba, como parte de su equipo de economía. Allí estuvo la plana mayor del fujimorismo.

‘Edú’ Vergara y su hermano Jhon Vergara –quien también fue socio del narcotraficante colombiano– aportaron casi 190 mil soles en la última campaña electoral de Keiko Fujimori.



El de Vergara se suma al caso de Joaquín Ramírez, otrora mecenas de Keiko, investigado por lavado de dinero. Parece ser que las relaciones de figuras representativas del fujimorismo con el narcotráfico son más que simples coincidencias. Nos vemos el otro martes.

