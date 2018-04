Congresista de Frente Amplio pide indultar a Abimael Guzmán para llegar "a una reconciliación"

"No podemos vivir en guerra toda la vida". Estas son las declaraciones del congresista Rogelio Tucto, del Frente Amplio, quien se mostró a favor de indultar al líder terrorista Abimael Guzmán. Así como lo lees.



Tucto cree que si se indultó a Alberto Fujimori también se debe hacer lo mismo con Abimael Guzmán y otros involucrados.



"Bueno, si es que eso va a conllevar a una verdadera reconciliación, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay colegas de la bancada que no piensan así, pero se les respeta", dijo en una entrevista publicada por Correo.



El legislador aseguró que "la guerra ya acabó" y que se debe procesar a todas las "partes involucradas de acuerdo a una amnistía general". Esto incluye a la cúpula de Sendero Luminoso.



"No podemos vivir en guerra en toda la vida, ya la guerra acabó. No podemos estar odiándonos toda la vida. En el país hay varios grupos: fujimoristas y antifujimoristas. Si queremos crecer como país y dejar atrás las cosas malas que han pasado, hay que procesar a todas las partes involucradas todo de acuerdo a una amnistía general, qué sé yo", agregó al medio.



En tanto, el portavoz de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla consideró como "una barbaridad" las declaraciones de Rogelio Tucto.



“ Lo dicho por Tucto es una barbaridad, ciertamente. O sea, Abimael Guzmán es el terrorista más grande que ha tenido el país y que ciertamente tiene mucho que responder y es culpable de las miles de muertes en el país”, señaló en diálogo con El Comercio.