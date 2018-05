Congresista de Fuerza Popular aseguró que él sí necesita una TV nueva e incluso hasta una cafetera

César Segura, legislador de la bancada de Fuerza Popular , defendió la polémica adquisición de electrodomésticos en el Congreso de la República por un valor que supera los 250 mil soles, entre los que destacan televisores de última generación y frigobares.



En diálogo con radio Capital, el también integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República alegó que muchos equipos que heredaron en sus despachos presentan desperfectos.

“No sé si estoy en la lista pero yo le vengo reclamando al administrador del edificio de que me cambien el televisor porque no puedo estar viendo ‘doble’. Yo he ido a trabajar al Congreso de la República , estoy desde las 8 am hasta las 8 pm y ayer he estado como hasta las 11”, dijo.



“Yo necesito informarme y si todos tenemos dentro de la estructura de una oficina un televisor y está malogrado, tienen que cambiármelo”, agregó el parlamentario, que incluso dijo que también ha solicitado una cafetera porque la que tiene “estaba llena de hongos y malograda”.

César Segura dijo que necesita una nueva TV y hasta pidió una cafetera. (Video: Capital)

A través de un comunicado, el Congreso de la República indicó que la renovación de los citados equipos electrónicos se encuentra incluida en el plan anual de contrataciones, pues los televisores que tienen en este momento cuentan con una antigüedad de hasta 20 años.



Asimismo, el Poder Legislativo rechazó las versiones de que la compra de televisores sea para que los parlamentarios puedan ver los partidos del Mundial de Rusia 2018 , evento en el que Perú volverá a participar tras 36 largos años.

