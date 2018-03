Moisés Mamani Colquehuanca, congresista de Fuerza Popular, fue acusado por su exasesora Lisseth Valenzuela por haberla despedido arbitrariamente horas después de enterarse que estaba embarazada.



En el programa ‘Beto a Saber’ conducido por el periodista Beto Ortiz, Valenzuela denunció que fue destituida porque, además de estar embarazada, no cedía a las insinuaciones del parlamentario de Fuerza Popular.



“Una vez me envió flores las cuales no tenían remitente, a la semana me dijo que él había sido y me preguntó si me había gustado el obsequio, me quedé sorprendida. Creo que tenía un interés conmigo, pero como no logró su objetivo, me despidió” dijo la exasesora de Mamani Colquehuanca.



Cuando el congresista de Fuerza Popular fue consultado por el programa de Beto Ortiz, Mamani Colquehuanca mencionó que desconocía que no se podía despedir a una mujer embarazada.



Aunque luego el parlamentario indicó que había decidido prescindir de los servicios de Valenzuela porque su contrato había vencido, pero luego sostuvo que la exasesora se había ausentado 15 días a su trabajo y tuvo que sacarla, sin embargo, no sabía cómo comprobar esa afirmación.



Valenzuela anunció que presentaría una denuncia ante Recursos Humanos del Congreso por hostigamiento laboral, exigiendo que la repongan en su cargo pero en otro despacho.



