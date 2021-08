La congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) celebró su cumpleaños número 34 en la terraza del hotel BTH, en San Borja, el pasado sábado, en medio de una eventual llegada de una tercera ola del coronavirus (COVID-19).

En diálogo con Latina, la legisladora afirmó que solo se trató de un “homenaje” en una “reunión” organizada por sus amigos y que acudió porque se realizó en un espacio abierto y que se respetó el aforo.

Además, Amuruz aseguró que se cumplieron los protocolos de bioseguridad, ya que se le tomó la temperatura al ingresar, se le roció alcohol en gel en las manos y que los invitados usaron mascarillas, pero que solo se lo retiró al momento de ingerir bebidas y alimentos, como si fuera un restaurante.

“Lo que pasa es que a mí me hicieron una invitación, mis amigos me organizaron esa invitación, y fue una reunión por mi cumpleaños, entonces se ha respetado con el aforo, incluso del 100%, habremos estado el 40% o menos de gente”, indicó Amuruz.

“A mí me han invitado a una reunión pequeña, en los restaurantes y bares hay muchísima más gente, yo trato de no exponerme en lo absoluto, y mis amigos me han organizado que era algo muy íntimo, muy privado, y por eso es que asistí, estuve dos horas y me retiré, yo cumplí los protocolos”, agregó.

Amuruz detalló que la reunión duró de 9:30 p.m. a 11:30 p.m. a fin de respetar el horario de toque de queda. Descartó que haya cometido alguna falta, y remarcó que la fiesta pudo desarrollarse en cualquier casa, pero prefirieron hacerlo en una espacio abierto.