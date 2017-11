Congresistas de distintas bancadas se pronunciaron sobre la acusación constitucional presentada por Fuerza Popular contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez por una supuesta 'grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción' en el caso 'Lava Jato' y por lo cual también se pide su destitución e inhabilitación.



Para Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) con esta denuncia Fuerza Popular ‘busca amedrentar’ y ‘provocar’ al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez por la investigación preliminar que se le sigue a su lideresa, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos bajo la Ley de Crimen Organizado.



Gino Costa (Peruanos por el Kambio) calificó de ‘inaceptable’ la denuncia y consideró que ‘es urgente preservar’ la autonomía del Ministerio Público ante injerencia política.



Mauricio Mulder (APRA) consideró “esta acusación va a tener que sustentarse. Si un fiscal vulnera el derecho hay recurso para poder evitar que lo siga haciendo […] pero de ahí a que las acusaciones constitucionales sea de locas a primeras, no”.



Mientras que parlamentarios de Fuerza Popular también se pronunciaron. “No tenemos ninguna animadversión contra Pablo Sánchez (pero) no podemos negar que, efectivamente que hasta el día de hoy el caso Lava Jato no ha originado ninguna investigación en el Ministerio Público respecto a las empresas socias”, dijo Úrsula Letona.



Héctor Becerril se unió a este punto de vista. “Entiendo que haya cierta suspicacia, pero no va impedir que hagamos nuestro trabajo”.



