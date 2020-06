¡ESCANDALOSO! Esta tarde el hashtag #DevuelvanLos5200 se volvió tendencia en redes sociales debido a un bono que recibieron los excongresistas.

En medio de la grave situación económica que atraviesa nuestro país, un escándalo involucra al Congreso que fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra. El último día de la gestión de Pedro Olaechea como titular de la Comisión Permanente se aprobó una bonificación económica para los excongresistas elegidos en 2016.

“La decisión que permitió el pago de una bonificación a los excongresistas que formaron parte del Parlamento disuelto proviene de un acuerdo de estricto cumplimiento firmado el 12 de marzo, último día de gestión del señor Pedro Olaechea como presidente de la Comisión Permanente” se lee en el Twitter del Congreso de La República.

El pago de este controversial bono fue denunciado por el exparlamentario Richard Arce, quien escribió en su cuenta de Twitter que recibió un bono de 5.200 soles. “¿O sea es un #Bono para todos los ex congresistas? Nunca recibí ninguna comunicación del @congresoperu sobre este depósito.Inclusive recuerdo el día que me dan esta hoja de liquidación del 31/01/20, me informaron que era todo lo que nos correspondía.¿Cuándo probaron ese acuerdo?”, escribió bastante preocupado en la mencionada red social.

Las redes sociales expresaron su voz de rechazo y le piden a los congresistas que devuelvan ese dinero. “Mientras la gente pobre hace cola por un bono de S/380, arriesgándose a contagiarse con el mortal coronavirus, hay angelitos que reciben en su cuenta un megabono de S/5,200... ¡a pesar de que ya están disueltos! ¡#DevuelvanLos5200!”, “Estos mal nacidos han recibido cada uno S/5,200, lo que es S/676,000, monto que hubiera servido para alimentar a 1,779 familias, otorgándoles un bono de S/380. Pero a ellos no les importa si se perjudica a 10, 100, 1,000 o 10,000, ellos están primero”, “Si nuestro hermano peruano @RichardArcePeru no decía nada , simplemente no PASABA NADA Se pasan sinvergüenzas mientras que miles de hogares sin bono , ONP..... Con que cara critican al actual Congreso y Presidente... No tienen sangre en la cara”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Imaginen a este par de PARÁSITOS que vivieron toda su vida con el dinero del Estado, no le hablo de 3 o 4 años, le hablo de 20 viviendo de los peruanos. ¿Cuanto dinero se metieron al bolsillo? Que rica vida. Ganan más que un narcotraficante y no corren peligro. #DevuelvanLos5200 pic.twitter.com/PpSLhcNVuM — Josué Paz Pérez (@josuepp24) June 14, 2020

#DevuelvanLos5200

ESTA FELIZ LA BARTRACIA!! MAS PLATA PARA ESA CORRUPTA Y NADA PARA LOS POBRES pic.twitter.com/5nyBMbLMEo — Klin Vaes (@klinsamar) June 14, 2020

Mientras 850 soles es mucho dinero para un ciudadano de a pie, 5200 soles son muy pocos para una pandilla de zánganos#DevuelvanLos5200 pic.twitter.com/KreAJsP3EG — CROGMIE (@CROGMIE) June 14, 2020

Mientras la gente pobre hace cola por un bono de S/380, arriesgándose a contagiarse con el mortal coronavirus, hay angelitos que reciben en su cuenta un megabono de S/5,200... ¡a pesar de que ya están disueltos! ¡Carajo, #DevuelvanLos5200! pic.twitter.com/3XMn8qdbUA — Salvaje Digital (@salvajedigital) June 13, 2020

¿No hay #BonoFamiliarUniversal, pero si hay #Bono para ex congresistas?

Pense que era el depósito de mi #AFP, revisando mi estado de cuenta, me doy con la sorpresa que el @congresoperu me ha depositado 5,200.

Ya NO SOY congresista y ahí esta mi liquidación, NO me corresponde (1) pic.twitter.com/vpmiNQJ9Sy — Richard Arce (@RichardArcePeru) June 12, 2020

VIDEOS RELACIONADOS

Bono Universal Familiar de 760 soles

Bono 380 soles: Nuevos beneficiados cobrarán en Banco de la Nación (Video: Canal N) (Trome)

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Magaly Medina y su comentario cachoso contra Beba Army: “Ya tengo número nuevo, GAAA”

Jossmery Toledo: Página de Facebook atenta contra su intimidad y viraliza fotos y videos explícitos de expolicía

Luciana Fuster afirma que Ignacio Baladán todavía “le tira los perros” y que ella lo puso en la “friendzone”